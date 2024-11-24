gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 06:43

Published 24 ноября, 06:43

Modified 24 ноября, 06:45

Updated 24 ноября, 06:45

ДК им. Козицкого.

Начало перерождения. Новый владелец омского ДК им. Козицкого начал демонтажные работы

24 ноября 2024, 06:43
Фото: «Мэр Омска Сергей Шелест» (Telegram/shelest_sn). ДК им. Козицкого.

В омском ДК им. Козицкого стартовали демонтажные работы

В судьбе 47-летнего здания дворца культуры имени Козицкого, стоявшего долгое время заброшенным, наметились первые изменения: накануне территорию обнесли забором, а в помещениях ДК и пристроенного к нему спортзала стали заметны следы демонтажа.

На активность в окрестностях некогда востребованного социального объекта обратили внимание в редакции «СуперОмска»: теперь территория ДК обнесена строительным заборам, а в заброшенных помещениях стартовали строительные работы — их следы и были замечены одним из корреспондентов.

Вероятнее всего, их инициатором стал новый владелец объекта — предприниматель Алексей Триппель: в июле этого года, со второй попытки, ему удалось победить в торгах за право собственности на нежилое здание по улице Рабиновича, 93.

Напомним, в августе 2023 года обсуждался поиск концессионера, готового реконструировать оба здания, находившихся в неудовлетворительном состоянии: износ конструкций здания составлял 94%, а объект буквально «трещал по швам» — трещины были обнаружены не только на фасаде, но и на несущих стенах и перекрытиях подвала. Благодаря соглашению предполагалось вернуть в нормальное состояние порядка 5,5 тыс кв.м площади, однако аукцион не состоялся — на торги не было подано ни одной заявки.

Спортзал рядом с ДК им. КозицкогоСпортзал рядом с ДК им. Козицкого
ДК им. КозицкогоДК им. Козицкого
ДК им. КозицкогоДК им. Козицкого
ДК им. КозицкогоДК им. Козицкого
Спортзал рядом с ДК им. Козицкого. Фото: ГИС Торги

Первые «подвижки» в истории данного объекта произошли только в 2024 году: 2 мая мэр Сергей Шелест подписал распоряжение о включении помещений ДК им. Козицкого в в программу приватизации муниципального имущества Омска. Оба объекта, расположенных на этом участке, оценили в 80,3 млн рублей. Кстати, земля под ними также вошла в программу — ее специалисты депимущества оценили в сумму чуть более 20 млн рублей.

В конечном итоге, новым владельцем 5,5 тыс «квадратов» стал Алексей Триппель — сын экс-министра экономики области Александра Триппеля. К слову, новоприобретенный ДК — не единственный актив предпринимателя: Алексей Триппель является совладельцем компаний «Планета-центр» и «Русшина-Инвест».

Со второго раза. Сын омского экс-министра выкупит заброшенный ДК имени Козицкого
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Недвижимость#Омск#Реконструкция#Строительство#Новости#Приватизация#Демонтажные работы#ДК им. Козицкого#Новый владелец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика