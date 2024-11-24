Начало перерождения. Новый владелец омского ДК им. Козицкого начал демонтажные работы

Напомним, в августе 2023 года обсуждался поиск концессионера, готового реконструировать оба здания, находившихся в неудовлетворительном состоянии: износ конструкций здания составлял 94%, а объект буквально «трещал по швам» — трещины были обнаружены не только на фасаде, но и на несущих стенах и перекрытиях подвала. Благодаря соглашению предполагалось вернуть в нормальное состояние порядка 5,5 тыс кв.м площади, однако аукцион не состоялся — на торги не было подано ни одной заявки.