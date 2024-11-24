Начало перерождения. Новый владелец омского ДК им. Козицкого начал демонтажные работы

Posted 24 ноября, 06:43
Published 24 ноября, 06:43
Modified 24 ноября, 06:45
Updated 24 ноября, 06:45
На активность в окрестностях некогда востребованного социального объекта обратили внимание в редакции «СуперОмска»: теперь территория ДК обнесена строительным заборам, а в заброшенных помещениях стартовали строительные работы — их следы и были замечены одним из корреспондентов.
Вероятнее всего, их инициатором стал новый владелец объекта — предприниматель Алексей Триппель: в июле этого года, со второй попытки, ему удалось победить в торгах за право собственности на нежилое здание по улице Рабиновича, 93.
Напомним, в августе 2023 года обсуждался поиск концессионера, готового реконструировать оба здания, находившихся в неудовлетворительном состоянии: износ конструкций здания составлял 94%, а объект буквально «трещал по швам» — трещины были обнаружены не только на фасаде, но и на несущих стенах и перекрытиях подвала. Благодаря соглашению предполагалось вернуть в нормальное состояние порядка 5,5 тыс кв.м площади, однако аукцион не состоялся — на торги не было подано ни одной заявки.
Первые «подвижки» в истории данного объекта произошли только в 2024 году: 2 мая мэр Сергей Шелест подписал распоряжение о включении помещений ДК им. Козицкого в в программу приватизации муниципального имущества Омска. Оба объекта, расположенных на этом участке, оценили в 80,3 млн рублей. Кстати, земля под ними также вошла в программу — ее специалисты депимущества оценили в сумму чуть более 20 млн рублей.
В конечном итоге, новым владельцем 5,5 тыс «квадратов» стал Алексей Триппель — сын экс-министра экономики области Александра Триппеля. К слову, новоприобретенный ДК — не единственный актив предпринимателя: Алексей Триппель является совладельцем компаний «Планета-центр» и «Русшина-Инвест».