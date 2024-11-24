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Posted 24 ноября, 13:40

Published 24 ноября, 13:40

Modified 24 ноября, 13:42

Updated 24 ноября, 13:42

иллюстрация

МВД по Омской области объявило в розыск водителя, из-за которого погиб пешеход

24 ноября 2024, 13:40
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Омские полицейские начали поиски водителя, сбившего пешехода в Знаменском районе

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть около полудня: водителю автомобиля, под чьими колесами погиб 47-летний мужчина, удалось скрыться.

Как сообщили в пресс-центре областного УМВД, информация о происшествии поступила из села Знаменское: там, в районе дома №5 на Новостроевской улице, было обнаружено тело пешехода — предварительно сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что мужчина мог погибнуть еще ночью.

По словам представителей ведомства, пока не удалось установить данные ни транспортного средства, ни водителя, допустившего гибель пешехода и покинувшего место происшествия. В настоящий момент проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Их успех может зависеть от любой информации — в том числе и от сведений очевидцев. Сообщить какие-либо данные об этом происшествии можно по контактным номерам 79-36-91, 79-35-04, или 102.

Напомним, ранее Город55 сообщал о массовом ДТП на омском Левобережье: в результате столкновения сразу 3 автомобилей пострадал 1,5-годовалый ребенок и 33-летний мужчина.

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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Розыск#Авария#Пешеход#Новости#Трагедия#Левобережье#Очевидцы#Правоохранительные органы
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