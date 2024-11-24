МВД по Омской области объявило в розыск водителя, из-за которого погиб пешеход

Posted 24 ноября, 13:40
Published 24 ноября, 13:40
Modified 24 ноября, 13:42
Updated 24 ноября, 13:42
Как сообщили в пресс-центре областного УМВД, информация о происшествии поступила из села Знаменское: там, в районе дома №5 на Новостроевской улице, было обнаружено тело пешехода — предварительно сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что мужчина мог погибнуть еще ночью.
По словам представителей ведомства, пока не удалось установить данные ни транспортного средства, ни водителя, допустившего гибель пешехода и покинувшего место происшествия. В настоящий момент проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
Их успех может зависеть от любой информации — в том числе и от сведений очевидцев. Сообщить какие-либо данные об этом происшествии можно по контактным номерам 79-36-91, 79-35-04, или 102.
Напомним, ранее Город55 сообщал о массовом ДТП на омском Левобережье: в результате столкновения сразу 3 автомобилей пострадал 1,5-годовалый ребенок и 33-летний мужчина.