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Posted 24 ноября, 13:55

Published 24 ноября, 13:55

Modified 24 ноября, 13:57

Updated 24 ноября, 13:57

«Авангард» уступал две шайбы «Барысу», но смог вырвать победу в овертайме

«Авангард» уступал две шайбы «Барысу», но смог вырвать победу в овертайме

24 ноября 2024, 13:55
Фото: ХК Авангард.
У омичей отличились Николай Прохоркин (дубль) и Коул Касселс.

Омский «Авангард» сегодня, 24 ноября, встречался в «Астане» с местным «Барысом». «Ястребы» победили со счетом 3:2, матч завершился в дополнительное время.

Счет в матче открыли хозяева площадки на 7-й минуте. Ворота Никиты Серебрякова поразил экс-«ястреб» Иван Николишин. Передачу отдал Никита Сетдиков.

Следующую шайбу болельщики увидели только под занавес второго периода. И вновь от «Барыса». Отличился Адиль Бекетаев. Ассистентом атаки стал Данил Бутенко.

На 47-й минуте матча «ястребам» удалось сократить отставание — 2:1. С передачи Наиля Якупова и Ивана Игумнова шайбу забросил Николай Прохоркин. В конце третьего периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Омичам удалось сравнять счет — 2:2. Прохоркин оформил дубль с передачи Дамира Шарипзянова. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время Коул Касселс поставил точку в матче и принес «Авангарду» победу. Отметим, что это первая шайба американского нападающего в составе «ястребов».

Таким образом, «Авангард» сейчас находится на 8-й строчке Восточной конференции. По итогам 28 матчей в активе команды 26 очков.

Статистика матча:

  • Броски: 40-78;
  • Броски в створ: 25-44;
  • Голы: 2-3;
  • Вбрасывания: 32-25;
  • Блокированные броски: 19-4;
  • Силовые приемы: 21-24;
  • Отборы: 3-5;
  • Потери: 7-4;
  • Перехваты: 6-2;
  • Время в атаке: 08:58–16:03;
  • Штраф: 0-2.

Следующий матч «Авангард» проведет 26 ноября в Магнитогорске против «Металлурга».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Николай Прохоркин#Астана#Барыс#Наиль Якупов#Иван Игумнов#Иван Николишин
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