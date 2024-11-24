«Авангард» уступал две шайбы «Барысу», но смог вырвать победу в овертайме

Posted 24 ноября, 13:55
Published 24 ноября, 13:55
Modified 24 ноября, 13:57
Updated 24 ноября, 13:57
Омский «Авангард» сегодня, 24 ноября, встречался в «Астане» с местным «Барысом». «Ястребы» победили со счетом 3:2, матч завершился в дополнительное время.
Счет в матче открыли хозяева площадки на 7-й минуте. Ворота Никиты Серебрякова поразил экс-«ястреб» Иван Николишин. Передачу отдал Никита Сетдиков.
Следующую шайбу болельщики увидели только под занавес второго периода. И вновь от «Барыса». Отличился Адиль Бекетаев. Ассистентом атаки стал Данил Бутенко.
На 47-й минуте матча «ястребам» удалось сократить отставание — 2:1. С передачи Наиля Якупова и Ивана Игумнова шайбу забросил Николай Прохоркин. В конце третьего периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Омичам удалось сравнять счет — 2:2. Прохоркин оформил дубль с передачи Дамира Шарипзянова. Игра перешла в овертайм.
В дополнительное время Коул Касселс поставил точку в матче и принес «Авангарду» победу. Отметим, что это первая шайба американского нападающего в составе «ястребов».
Таким образом, «Авангард» сейчас находится на 8-й строчке Восточной конференции. По итогам 28 матчей в активе команды 26 очков.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет 26 ноября в Магнитогорске против «Металлурга».