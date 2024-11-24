«Авангард» уступал две шайбы «Барысу», но смог вырвать победу в овертайме

На 47-й минуте матча «ястребам» удалось сократить отставание — 2:1. С передачи Наиля Якупова и Ивана Игумнова шайбу забросил Николай Прохоркин. В конце третьего периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Омичам удалось сравнять счет — 2:2. Прохоркин оформил дубль с передачи Дамира Шарипзянова. Игра перешла в овертайм.