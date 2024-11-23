gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 04:33

Published 23 ноября, 04:33

Modified 23 ноября, 11:27

Updated 23 ноября, 11:27

В Омской области водитель на внедорожнике насмерть сбил женщину

В Омской области водитель на внедорожнике насмерть сбил женщину

23 ноября 2024, 04:33
Фото: Управление МВД России по Омской области.
Трагедия произошла в селе Любомировка Таврического района.

Сегодня, 23 ноября, около 7 часов утра в Таврическом районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, 68-летний мужчина за рулем внедорожника Toyota ехал по улице Магистральной в селе Любомировка. В районе дома № 18 водитель сбил 55-летнюю женщину. Она шла по краю дороги в попутном направлении.

В результате аварии пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Читайте также:
До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионеромАлкоголь за рулем: в Омской области пьяный водитель мопеда устроил смертельное ДТПНесчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет
#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Автомобиль#Тойота#Смерть#Пешеход#ОМВД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика