В Омской области водитель на внедорожнике насмерть сбил женщину

Posted 23 ноября, 04:33
Published 23 ноября, 04:33
Modified 23 ноября, 11:27
Updated 23 ноября, 11:27
Сегодня, 23 ноября, около 7 часов утра в Таврическом районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, 68-летний мужчина за рулем внедорожника Toyota ехал по улице Магистральной в селе Любомировка. В районе дома № 18 водитель сбил 55-летнюю женщину. Она шла по краю дороги в попутном направлении.
В результате аварии пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.