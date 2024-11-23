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Posted 23 ноября, 12:00

Published 23 ноября, 12:00

Modified 23 ноября, 12:00

Updated 23 ноября, 12:00

Иллюстрация

В Омске на Любинском проспекте выставили на продажу бар от итальянского бренд-шефа

23 ноября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Стоимость готового бизнеса составляет 6 млн рублей. Помещение площадью 110 квадртаных метров находится в долгосрочной аренде.

В Омске на Любинском проспекте за 6 млн рублей выставили на продажу итальянский бар Aperitivo. Заведение расположено в фуд-пространстве «Люба, давай!». Помещение площадью 110 квадратных метров находится в долгосрочной аренде.

«Вместимость внутри — до 40 посадочных мест. В летний период добавляются 24 места на летней веранде. Вы получите все права на бизнес, оборудование, коммерческие связи, товарный остаток, в том числе по алкогольной продукции, наработанную целевую аудиторию. При сохранении концепции гарантируем сопровождение от итальянского бренд-шефа», — говорится в объявлении.
Фото: Авито

Причиной продажи бизнеса указан переезд в другой регион. Собственник готов рассмотреть рассрочку оплаты.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на Левобережье выставили на продажу гостиницу-хостел «Тук-тук». Она расположена на бульваре Зеленом в жилом доме.

В Омске на Левобережье за 20 млн выставили на продажу гостиницу-хостел
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