В Омске на Любинском проспекте выставили на продажу бар от итальянского бренд-шефа

Posted 23 ноября, 12:00
Published 23 ноября, 12:00
Modified 23 ноября, 12:00
Updated 23 ноября, 12:00
В Омске на Любинском проспекте за 6 млн рублей выставили на продажу итальянский бар Aperitivo. Заведение расположено в фуд-пространстве «Люба, давай!». Помещение площадью 110 квадратных метров находится в долгосрочной аренде.
«Вместимость внутри — до 40 посадочных мест. В летний период добавляются 24 места на летней веранде. Вы получите все права на бизнес, оборудование, коммерческие связи, товарный остаток, в том числе по алкогольной продукции, наработанную целевую аудиторию. При сохранении концепции гарантируем сопровождение от итальянского бренд-шефа», — говорится в объявлении.
Причиной продажи бизнеса указан переезд в другой регион. Собственник готов рассмотреть рассрочку оплаты.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на Левобережье выставили на продажу гостиницу-хостел «Тук-тук». Она расположена на бульваре Зеленом в жилом доме.