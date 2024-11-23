В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов

Posted 23 ноября, 04:44
Published 23 ноября, 04:44
Modified 23 ноября, 04:46
Updated 23 ноября, 04:46
Сегодня, 23 ноября, в Омске на Левобережье откроется для движения перекресток улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«С 15:00 станет доступен проезд в прямом направлении по улице Ватутина», — отметил Шелест.
Транспорт сможет поехать по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов оборудованы переходы у остановок «Депо» и «Березовая роща». Также будет продлен автобусный маршрут №23. Он поедет по Ватутина до дублера улицы Лукашевича.
Реконструкцию бульвара Архитекторов продолжает компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, ООО «Стройтраст» зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.
Ранее стало известно, что ремонт бульвара завершится только в 2025 году. Сроки сдвинулись из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования.