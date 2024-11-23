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Posted 23 ноября, 04:44

Published 23 ноября, 04:44

Modified 23 ноября, 04:46

Updated 23 ноября, 04:46

В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов

В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов

23 ноября 2024, 04:44
Фото: предоставлены подрядной организацией ООО «СтройТраст».
Транспорт сможет поехать по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов оборудованы переходы у остановок «Депо» и «Березовая роща».

Сегодня, 23 ноября, в Омске на Левобережье откроется для движения перекресток улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«С 15:00 станет доступен проезд в прямом направлении по улице Ватутина», — отметил Шелест.

Транспорт сможет поехать по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов оборудованы переходы у остановок «Депо» и «Березовая роща». Также будет продлен автобусный маршрут №23. Он поедет по Ватутина до дублера улицы Лукашевича.

Реконструкцию бульвара Архитекторов продолжает компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, ООО «Стройтраст» зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

Ранее стало известно, что ремонт бульвара завершится только в 2025 году. Сроки сдвинулись из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования.

Теперь официально. Завершение ремонта бульвара Архитекторов перенесли на 2025 год
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Департамент транспорта#Пешеходы#Строительство дорог#Сергей Шелест#Движение#Улица Ватутина#Волгоградская улица
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