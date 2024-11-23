В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов

Транспорт сможет поехать по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов оборудованы переходы у остановок «Депо» и «Березовая роща». Также будет продлен автобусный маршрут №23. Он поедет по Ватутина до дублера улицы Лукашевича.