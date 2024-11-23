В 2024 году на омских улицах отловили больше 2,5 тысяч бездомных собак и кошек

Posted 23 ноября, 07:31
Published 23 ноября, 07:31
Modified 23 ноября, 07:33
Updated 23 ноября, 07:33
В мэрии Городу55 рассказали, что с начала года на омских улицах отловили 2547 бездомных собак и кошек. В 2023 году количество особей составляло 3548. Отловом занимается бюджетное учреждение «Муниципальный приют для животных»
Деньги на отлов собак и кошек выделяют из областного бюджета. Так, в 2023 году сумма составила больше 26 млн рублей, а в нынешнем — больше 28,5 млн рублей.
«Деятельность по обращению с животными без владельцев включает отлов животных, в том числе их транспортировку и передачу в приюты, возврат содержавшихся в приютах животных на прежние места обитания, возврат потерявшихся животных их владельцам», — рассказали нашему изданию в департаменте городского хозяйства.
В приюте животных 10 дней держат на карантине, еще столько же времени необходимо на стерилизацию и послеоперационный уход. Далее собак с биркой в ухе возвращают на улицу. Если животное проявляет агрессию, то его оставляют в приюте.
В 2023 году в «Муниципальный приют для животных» поступило 2 930 заявок на отлов животных, с начала 2024 года — 2 483 заявки.
Заявку на отлов могут подать органы местного самоуправления, товарищества собственников жилья, управляющие организации. Физлица могут направить заявку в письменной форме по адресу: город Омск, улица 2-я Учхозная, дом 2А, или в электронной форме на адрес 446743@bk.ru. Отлов животных без владельцев осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявки.
Ранее в полиции сообщили, в каких округах Омска собаки чаще всего нападают на людей. «Лидером» стал ЦАО.
Также корреспонденты Евгений Игишев и Ольга Скворцова обсуждали проблему бродячих собак в эфире Gorod55 Live: