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Posted 23 ноября, 07:31

Published 23 ноября, 07:31

Modified 23 ноября, 07:33

Updated 23 ноября, 07:33

Иллюстрация

В 2024 году на омских улицах отловили больше 2,5 тысяч бездомных собак и кошек

23 ноября 2024, 07:31
Фото: 1MI. Иллюстрация
Животных помещают в приют на карантин и для стерилизации, а после возвращают в среду обитания. На эти цели в нынешнем году из бюджета выделили 28,5 млн рублей.

В мэрии Городу55 рассказали, что с начала года на омских улицах отловили 2547 бездомных собак и кошек. В 2023 году количество особей составляло 3548. Отловом занимается бюджетное учреждение «Муниципальный приют для животных»

Деньги на отлов собак и кошек выделяют из областного бюджета. Так, в 2023 году сумма составила больше 26 млн рублей, а в нынешнем — больше 28,5 млн рублей.

«Деятельность по обращению с животными без владельцев включает отлов животных, в том числе их транспортировку и передачу в приюты, возврат содержавшихся в приютах животных на прежние места обитания, возврат потерявшихся животных их владельцам», — рассказали нашему изданию в департаменте городского хозяйства.

В приюте животных 10 дней держат на карантине, еще столько же времени необходимо на стерилизацию и послеоперационный уход. Далее собак с биркой в ухе возвращают на улицу. Если животное проявляет агрессию, то его оставляют в приюте.

В 2023 году в «Муниципальный приют для животных» поступило 2 930 заявок на отлов животных, с начала 2024 года — 2 483 заявки.

Заявку на отлов могут подать органы местного самоуправления, товарищества собственников жилья, управляющие организации. Физлица могут направить заявку в письменной форме по адресу: город Омск, улица 2-я Учхозная, дом 2А, или в электронной форме на адрес 446743@bk.ru. Отлов животных без владельцев осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявки.

Ранее в полиции сообщили, в каких округах Омска собаки чаще всего нападают на людей. «Лидером» стал ЦАО.

Также корреспонденты Евгений Игишев и Ольга Скворцова обсуждали проблему бродячих собак в эфире Gorod55 Live:

Усыплять или сдавать в приют? Как решить проблему бездомных животных в Омске
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Собаки#Бюджет#Комиссия#Приют для животных#Отлов животных
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