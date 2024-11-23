Прогноз погоды на декабрь 2024 года в Омске: каким будет первый зимний месяц

Декабрь — второй месяц климатической зимы в Омской области, абсолютный минимум температуры в этот период был зафиксирован 9 декабря 1968 года, тогда столбик термометра показал -45 градусов мороза. Самое теплое начало календарной зимы же пришлось на 24 декабря 1975 года и 21 декабря 1982 года, когда температура воздуха составила +4 градуса. При этом в большинстве случаев декабрь — достаточно теплый месяц, да, температура может колебаться, но это скорее единичные случаи.