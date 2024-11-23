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Posted 23 ноября, 04:36

Published 23 ноября, 04:36

Modified 23 ноября, 04:36

Updated 23 ноября, 04:36

Иллюстрация

Прогноз погоды на декабрь 2024 года в Омске: каким будет первый зимний месяц

23 ноября 2024, 04:36
Фото: 1MI. Иллюстрация
Наступление зимы все ближе, чтобы подготовиться к холодам, необходимо знать, какая погода придет в регион в этом году и стоит ли ждать температурных аномалий. Что для омичей готовит грядущая зима — в материале Города55.

Общая климатическая характеристика декабря в Омске

Декабрь 2024 года, как прогнозируют синоптики, не будет аномально холодным или щедрым на осадки. Согласно предварительному прогнозу, весь месяц температура воздуха будет держаться в средних для зимы значениях, не опускаясь ниже -19 градусов. Наибольшее количество снега придется на первые и последние дни месяца, тогда же ожидается и самый сильный ветер.

Нормы температуры и осадков для декабря

Интересно, что именно в декабре Земля получает от Солнца меньше всего тепла. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, значения не превышают 1524 кал/м2 в месяц.

Среднемесячная температура воздуха в декабре значительно ниже ноябрьской (в среднем на 10 градусов). Здесь эксперты отмечают очень большие колебания среднемесячной температуры: от -8…-13 до -24…-30 градусов.

«Осадки в декабре выпадают в основном в виде снега. Месячная сумма осадков — 10-20 мм, по северным районам до 30 мм. В декабре высота снежного покрова по районам области неравномерна и в течение месяца возрастает. В декабре преобладают ветры юго-западного, западного направления. Число дней с изморозью составляет от 5 до 12. Величина отложений может достигать 50-87 мм», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Омского гидрометцентра Ольга Демидова.

В этом месяце стоит всегда помнить о гололедице, она возникает в декабре почти ежегодно и, традиционно, становится причиной травм пешеходов, аварий на дорогах и других неприятных ситуаций.

Гололед — причина множества травм зимойГололед — причина множества травм зимой
Гололед — причина множества травм зимой. Фото: 1MI

Типичные погодные условия в декабре

Декабрь — второй месяц климатической зимы в Омской области, абсолютный минимум температуры в этот период был зафиксирован 9 декабря 1968 года, тогда столбик термометра показал -45 градусов мороза. Самое теплое начало календарной зимы же пришлось на 24 декабря 1975 года и 21 декабря 1982 года, когда температура воздуха составила +4 градуса. При этом в большинстве случаев декабрь — достаточно теплый месяц, да, температура может колебаться, но это скорее единичные случаи.

Температура и погодные изменения на декабрь 2024 года в Омске

По данным синоптиков, декабрь 2024 года не попадет в «книгу рекордов» и сохранит свои средние значения. Расскажем о прогнозе подробнее:

Прогноз на начало декабря

В начале месяца температура воздуха будет держаться в пределах -6…-16 градусов. Согласно прогнозу портала world-weather, самым холодным днем станет 3 декабря, когда ночью воздух прогреется лишь до -16, а днем — до -15 градусов. На протяжении суток будет сохраняться облачность с прояснениями.

Дневное тепло придет в регион 4, 5, 7 и 8 декабря, столбик термометра покажет -9 градусов, однако в эти сутки будут холодные ночи — от -13 до -15 градусов.

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Погода в середине декабря

Середина декабря станет чуть холоднее, но критичных заморозков все же удастся избежать. Температура воздуха не опустится ниже -10…-19 градусов. Самые сильные заморозки синоптики прогнозируют на 22 декабря, когда днем столбик термометра покажет -16, а ночью -19 градусов. Самым теплым и солнечным будет 16 декабря: днем омичей ждет потепление до -11, а ночью — понижение до -15 градусов.

Конец декабря: чего ожидать

Конец первого зимнего месяца ожидается пасмурным и снежным. Температура воздуха будет держаться в значениях -11…-19 градусов. Самым теплым окажется 29 декабря, когда днем температура воздуха составит -11 градусов, а ночью — -14. Холоднее всего будет 31 декабря: -15 градусов днем и -19 градусов ночью.

Конец декабря обещает быть по-зимнему теплымКонец декабря обещает быть по-зимнему теплым
Конец декабря обещает быть по-зимнему теплым. Фото: gorod55.ru

Погода в декабре 2024 в Омске: возможные климатические аномалии

Как мы уже отмечали, температура в этот месяц не будет аномальной, также не удивит и количество осадков.

Вероятность аномального тепла или холодов

По предварительным данным синоптиков, каких-либо сюрпризов от погоды, больше похолодания до -25 или метели, ждать не стоит. Конечно, данные постепенно будут меняться, но о масштабных перестановках речи пока не идет.

Ожидаемые осадки: снег и дождь

По данным «Яндекс Погоды», дни, когда вероятность осадков особенно высока, расположились в начале и конце месяца: это 3 и 4 декабря, а также 25, 27 и 28 числа месяца. В эти же дни стоит ожидать усиления порывов ветра.

Фото: Яндекс Погода

Несколько интересных фактов о декабре в Омской области

  • В декабре в Омской области преобладают пасмурные дни, как правило, их около 20, в то время как ясных всего два или три;
  • В этом месяцы снегопады чаще всего на порядок слабее, чем в другие отрезки зимы;
  • В декабре, а также в январе и феврале Сквер Пионеров считается местом, некомфортным для посещения.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал о погоде, которая ждет омичей на этой неделе. По данным сервиса Ventusky, жителей региона ждут настоящие «температурные качели».

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