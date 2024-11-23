Проект готов, но нет денег. Когда в Омске отремонтируют ДК имени Малунцева

Posted 23 ноября, 11:01
Published 23 ноября, 11:01
Modified 23 ноября, 11:01
Updated 23 ноября, 11:01
Читатели Города55 обратили внимание на состояние ДК имени А. М. Малунцева в Нефтяниках. Свой вопрос оставила омичка Людмила Мосейкина в паблике редакции ВКонтакте.
«Уже давно готова проектно-сметная документация реконструкции БУК ГЦНТ (здание Дворца им. А. М. Малунцева). Очень хочется видеть этот уникальный Дворец обновленным, современным и многофункциональным» — написала Людмила Мосейкина.
В минкульте Омской области подтвердили, что смета ремонта разработана, но стоимость реконструкции сравнима с крупными строительными проектами в регионе.
«К сожалению, пока найти такие средства не представляется возможным. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу. Выполняется поэтапный ремонт здания. Отремонтированы входная группа и крыльцо, заменено освещение во внутренних помещениях, приобретено световое оборудование в зал, отремонтированы санитарные узлы, проведена частичная замена радиаторов и приобретены тепловые калориферы. В этом году запланированы работы по замене витражей и продолжится ремонт отопительной системы», — сообщили в министерстве.
Дворец искусств имени Малунцева признан объектом культурного наследия — архитектурным памятником 1960-х годов. Прошлым летом в ДК заменили дверные блоки. На ремонт ушло 2,4 млн рублей. Аукцион на проведение работ выиграло ООО «СВ-ГРУПП». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2014 году. Руководителем является Виталий Щелканов, учредителем — Виктор Солонец.