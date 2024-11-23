Проект готов, но нет денег. Когда в Омске отремонтируют ДК имени Малунцева

Дворец искусств имени Малунцева признан объектом культурного наследия — архитектурным памятником 1960-х годов. Прошлым летом в ДК заменили дверные блоки. На ремонт ушло 2,4 млн рублей. Аукцион на проведение работ выиграло ООО «СВ-ГРУПП». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2014 году. Руководителем является Виталий Щелканов, учредителем — Виктор Солонец.