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Posted 23 ноября, 09:45

Published 23 ноября, 09:45

Modified 23 ноября, 09:47

Updated 23 ноября, 09:47

Евгений Забуга

Из омского «Авангарда» уйдет и. о. генерального менеджера Евгений Забуга

23 ноября 2024, 09:45
Фото: ХК Авангард. Евгений Забуга
Отставку Забуги связывают со сменой руководства хоккейного клуба.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, исполняющий обязанности генерального менеджера «Авангарда» Евгений Забуга вскоре покинет хоккейный клуб.

Отставку Забуги связывают со сменой руководства в клубе. В середине октября Совет директоров ХК «Авангард» возглавил зампред правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Ранее этот пост занимал Михаил Аверин, но он сложил полномочия 5 октября.

По словам инсайдера, таким образом в клубе собираются решить вопрос с крайне нестабильной игрой команды в нынешнем сезоне. «Авангард» по итогу 27 матчей имеет в активе 24 очка. Команда сейчас располагается вне зоны плей-офф — на 10-м месте Восточной конференции.

Евгений Забуга занял должность и. о. генменеджера с 9 октября после того, как Антон Курьянов оставил пост и перешел работать в тренерский штаб «Авангарда». Забуга же ранее работал в клубе спортивным директором.

Антон Курьянов оставил должность генерального менеджера омского «Авангарда»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Газпром нефть#Руководство#Антон Курьянов#Генеральный менеджер#Михаил Аверин#Совет директоров#Евгений Кожевников
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