Из омского «Авангарда» уйдет и. о. генерального менеджера Евгений Забуга

Posted 23 ноября, 09:45
Published 23 ноября, 09:45
Modified 23 ноября, 09:47
Updated 23 ноября, 09:47
Как стало известно Городу55 из собственных источников, исполняющий обязанности генерального менеджера «Авангарда» Евгений Забуга вскоре покинет хоккейный клуб.
Отставку Забуги связывают со сменой руководства в клубе. В середине октября Совет директоров ХК «Авангард» возглавил зампред правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Ранее этот пост занимал Михаил Аверин, но он сложил полномочия 5 октября.
По словам инсайдера, таким образом в клубе собираются решить вопрос с крайне нестабильной игрой команды в нынешнем сезоне. «Авангард» по итогу 27 матчей имеет в активе 24 очка. Команда сейчас располагается вне зоны плей-офф — на 10-м месте Восточной конференции.
Евгений Забуга занял должность и. о. генменеджера с 9 октября после того, как Антон Курьянов оставил пост и перешел работать в тренерский штаб «Авангарда». Забуга же ранее работал в клубе спортивным директором.