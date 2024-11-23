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Posted 23 ноября, 04:13

Published 23 ноября, 04:13

Modified 23 ноября, 04:16

Updated 23 ноября, 04:16

В минприроды Омской области открыли вакансии с зарплатой до 87 тысяч рублей

Ищут начальников и специалистов. В омском минприроды открыли новые вакансии

23 ноября 2024, 04:13

В минприроды Омской области открыли вакансии с зарплатой до 87 тысяч рублей

Документы от соискателей принимают до 12 декабря. Кандидатам на должности необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области накануне, 22 ноября, опубликовали свежие вакансии. Ставки появились в различных департаментах ведомства. Документы от соискателей принимают до 12 декабря.

Так, в Управление охраны и использования животного мира требуется начальник. Будущему руководителю обещают зарплату от 79 000 до 87 000 рублей. Ему предстоит заниматься вопросами использования охотничьих ресурсов. Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт работы и стаж госслужбы от 2 лет.

Также ищут начальника сектора, который займется ведением государственного охотхозяйственного реестра. Зарплатная «вилка» — от 48 000 до 64 000 рублей.

Открыты вакансии для главных специалистов и ведущих специалистов. Сотрудников ждут зарплаты от 32 000 до 46 000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в региональном правительстве открыли вакансию главного специалиста в отдел по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

В Омске ищут специалиста по работе с полпредом президента
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#Евгений Игишев#Работа#Омск#Минприроды#Вакансии#Госслужба#Управление охраны#Охотничьи ресурсы
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