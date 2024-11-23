Ищут начальников и специалистов. В омском минприроды открыли новые вакансии

Так, в Управление охраны и использования животного мира требуется начальник. Будущему руководителю обещают зарплату от 79 000 до 87 000 рублей. Ему предстоит заниматься вопросами использования охотничьих ресурсов. Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт работы и стаж госслужбы от 2 лет.