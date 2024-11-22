В Омской области отремонтировали дорогу на границе с Новосибирской областью

Второй этап обновления трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области успешно завершен. Работы велись на участке с 19 по 26 км дороги в Омском районе, протяженность которого составила 7,28 км. На реализацию проекта было выделено более 1 млрд рублей.