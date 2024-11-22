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Posted 22 ноября, 09:20

Published 22 ноября, 09:20

Modified 22 ноября, 09:22

Updated 22 ноября, 09:22

В Омской области отремонтировали дорогу на границе с Новосибирской областью

В Омской области отремонтировали дорогу на границе с Новосибирской областью

22 ноября 2024, 09:20
Фото: Правительство Омской области.
В Омской области завершен второй этап реконструкции трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области, протяженностью 7,28 км.

Второй этап обновления трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области успешно завершен. Работы велись на участке с 19 по 26 км дороги в Омском районе, протяженность которого составила 7,28 км. На реализацию проекта было выделено более 1 млрд рублей.

Как сообщают в пресс-службе правительства Омской области, в рамках реконструкции была проведена масштабная работа: переустройство коммуникаций, укладка водопропускных труб, досыпка земляного полотна и укладка дорожной одежды с верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для повышения безопасности на дороге установлены барьерные ограждения, светофоры, остановочные павильоны, наружное освещение, дорожная разметка, знаки и сигнальные столбики.

Первый этап реконструкции этой трассы, протяженностью 5,92 км, был завершен в прошлом году. Проект продолжает улучшать транспортную инфраструктуру региона, делая дороги более качественными и безопасными.

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#Омск#Новости
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