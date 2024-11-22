В Омской области не нашлось желающих разрабатывать месторождение циркония и титана

Posted 22 ноября, 06:30
Published 22 ноября, 06:30
Modified 22 ноября, 06:32
Updated 22 ноября, 06:32
Департамент по недропользованию Центрально-Сибирского округа (Центрсибнедра) ведет поиски компании, которая бы занялась геологоразведкой и добычей полезных ископаемых на Самсоновском месторождении в Омской области. В системе ГИС «Торги» был опубликован соответствующий лот, причем право разработки было оценено в 113,2 млн рублей. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
После этого появился новый лот, с пониженной ценой (105 млн рублей). Однако и в этом случае ни одной заявки не поступило, аукцион признан несостоявшимся.
Самсоновское месторождение расположено в Тарском районе, в 5 километрах от Тары. Его запасы оцениваются в 256,6 тысяч тонн диоксида циркония, 1,6 млн тонн диоксида титана, 11,3 млн тонн стекольного песка.