В Омской области не нашлось желающих разрабатывать месторождение циркония и титана

Департамент по недропользованию Центрально-Сибирского округа (Центрсибнедра) ведет поиски компании, которая бы занялась геологоразведкой и добычей полезных ископаемых на Самсоновском месторождении в Омской области. В системе ГИС «Торги» был опубликован соответствующий лот, причем право разработки было оценено в 113,2 млн рублей. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.