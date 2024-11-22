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Posted 22 ноября, 06:30

Published 22 ноября, 06:30

Modified 22 ноября, 06:32

Updated 22 ноября, 06:32

Самсоновское месторождение в Омской области не заинтересовало разработчиков

В Омской области не нашлось желающих разрабатывать месторождение циркония и титана

22 ноября 2024, 06:30
Фото: 1MI.

Самсоновское месторождение в Омской области не заинтересовало разработчиков

В системе ГИС «Торги» уже появлялись 2 предложения.

Департамент по недропользованию Центрально-Сибирского округа (Центрсибнедра) ведет поиски компании, которая бы занялась геологоразведкой и добычей полезных ископаемых на Самсоновском месторождении в Омской области. В системе ГИС «Торги» был опубликован соответствующий лот, причем право разработки было оценено в 113,2 млн рублей. Торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

После этого появился новый лот, с пониженной ценой (105 млн рублей). Однако и в этом случае ни одной заявки не поступило, аукцион признан несостоявшимся.

Самсоновское месторождение расположено в Тарском районе, в 5 километрах от Тары. Его запасы оцениваются в 256,6 тысяч тонн диоксида циркония, 1,6 млн тонн диоксида титана, 11,3 млн тонн стекольного песка.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Месторождения
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