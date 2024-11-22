Усыплять или сдавать в приют? Как решить проблему бездомных животных в Омске

Posted 22 ноября, 11:40
Published 22 ноября, 11:40
Modified 22 ноября, 11:42
Updated 22 ноября, 11:42
Собачьи стаи терроризируют почти все города России. Так, две недели назад стало известно о страшном случае в казанском поселке Самосырово. Там нашли изувеченное тело женщины — ее загрызла стая собак.
Утром 9 ноября она пошла на работу, однако до места не дошла и перестала выходить на связь. В обед ее фото с приметами появилось на странице волонтерского движения «ЛизаАлерт» по поиску потерявшихся. Через некоторое время женщину нашли мертвой. Местные жители предполагают, что она пошла через производственную базу, чтобы срезать путь. На территории живет стая собак из 20-25 особей.
Следователи считают, что службы по отлову не выполнили должным образом свою работу, что в итоге и привело к нападению на женщину. «Неустановленным лицам» вменяются три статьи, в том числе за причинение смерти по неосторожности, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и за халатность (ч. 2, ст. 109; ч. 2, ст. 238; ч. 2, ст. 293).
У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.
Случаи нападения бездомных собак на людей неоднократно были и в Омске. Один из последних произошел возле десятиэтажки на Малиновского, 12к1. Бездомная собака укусила жительницу за ногу, когда та выбрасывала мусор.
По словам местных, это не единичный случай, поэтому омичи попросили отловить терроризирующую их стаю бездомных собак.
В региональном следкоме на сотрудников мэрии возбудили уголовное дело по факту халатности. Сотрудников городской администрации подозревают в ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных.
Следователи теперь займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего и установят лиц, которые не организовали отлов бродячих животных. Омичи, кстати, даже создали петицию, в которой настаивают на изолировании опасных животных.
Отловом животных занимаются специальные службы. А о том, что происходит с собаками далее, Городу55 рассказала исполнительный директор компании «ВЗТ Сервис» Татьяна Домрачева.
«Происходит отлов животных, которые остались без владельцев. Это все животные, которые своевольно бегают по улице, если на собаке нет ошейника, каких-то опознавательных знаков. Даже если собаку отпустили свободно побегать, то она считается оставленной без владельца, поскольку по ней не видно, хозяйское это животное или бездомное».
После отлова животных отвозят в приют, где они проходят карантин и все необходимые манипуляции: стерилизацию, обработку от паразитов, чипирование. В приюте питомцы находятся 21 день, но могут задержаться и на более длительный срок, если это необходимо по ветеринарным показаниям. Спустя три недели всех животных, которые не проявляют немотивированную агрессию, выпускают в естественную среду обитания. Если собака, по заключению ветеринара и кинолога, проявляет агрессию, то ее оставляют в приюте. Животное содержат до тех пор, пока не найдется новых хозяин, либо до момента естественной смерти.
«Усыплению животное может подлежать только по показанию ветеринара, если тяжело болеет и испытывает страдание. Эвтаназия по другим причинам не производится. Это не предусмотрено законодательством», — заключила Татьяна Домрачева.
Отметим, что в Омске отловом бродячих собак занимается муниципальный приют для животных. Подать заявку на отлов можно в письменной форме по адресу: город Омск, улица 2-я Учхозная, 2А, или направить письмо на электронную почту. Также при реальной угрозе нападения агрессивных собак жители могут обратиться напрямую в муниципальный приют по телефону: 44-67-43.
Также подать заявку на отлов бездомных животных горожане могут в органы власти, жилищные кооперативы, ТСЖ, управляющие компании и советы многоквартирных домов.
Добавим, что мы направили запросы по проблеме бездомных собак в департамент городского хозяйства и минздрав. А в региональном УМВД Городу55 предоставили данные, что с начала 2024 года жители Омской области 74 раза обращались в полицию с заявлениями о нападениях бродячих собак. Животные нападали на местных жителей в Центральном округе 15 раз, в Ленинском — 12, в Кировском — 9, в Советском — 7, в Октябрьском — 6.
«Факты нападения безнадзорных животных на граждан квалифицируются в соответствии со статей 293 УК РФ „Халатность“, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности», — добавили в областном УМВД.
Корреспонденты Города55 Евгений Игишев и Ольга Скворцова 21 ноября обсудили в прямом эфире ситуацию с бродячими собаками в городе. У омичей эта тема вызвала бурю реакций и споров. Делимся мнением горожан.
«Смертей от рук людей гораздо больше. Охотники убивают ни в чем неповинных людей, — давайте уничтожать охотников! Пусть запретят охоту! Наркоманы убивают людей, педофилы издеваются и убивают детей, в ДТП очень много погибает людей. Почему уничтожать надо именно собак, которые сами не нападают никогда? Например, в видео с улицы Малиновского собака подбежала к женщине около мусорки, виляя хвостом! Собака играла, и не факт, что представленные царапины и синяки (уже пожелтевшие) сделаны именно этой собакой и именно в этот момент. Почти каждая истерика по факту фейк. Дети и взрослые все более жестоко издеваются над животными, и всем это сходит с рук. А по мнению психиатров, все маньяки и убийцы с детства проявляли склонности к садизму и убийству животных. Собаки на улицах появляются по вине людей, которые выбрасывают животных на улицу, после того, как наиграются. Аргументы догхантеров и тех, кто их поддерживает — зачем тратить деньги на приюты для животных, собак надо перестрелять, отравить, забить, или еще „применить гуманный метод — эвтаназию“. Я очень надеюсь, что власти нашего города и области проявят качества, присущие истинным лидерам России, и примут решение, основанное на принципах гуманности, а именно, распоряжения, постановления и (или) приказы, направленные на убийство уличных собак, приняты не будут. Уверена, наш регион не такой живодерский, как Оренбург или Якутия»;
«В Германии, например, нет бродячих собак. И не потому, что их уничтожают, а потому, что по домам разбирают. И очередь в приюты стоит из желающих. Поэтому многие в России берут из приютов»;
«Уровень развития общества определяется по отношению к детям, старикам и животным. Я смотрю здесь такие же агрессивные люди собрались, как та собака, которая укусила девушку. Безусловно проблему решать нужно, но не радикальными мерами, а гуманными. Да, и по-моему, проявление агрессии у людей по отношению к животным бывает гораздо чаще, чем у собак по отношению к людям, если большинство из нас ещё можно назвать людьми»;
«Ужас, сколько у нас в городе ненавистников животных! Сколько в городе хулиганов, вандалов, наркоманов и алкашей! Читаешь каждый день, что режут и стреляют друг друга по пьяни! ДТП без перерыва! Педофилы, убийцы, „матери“, которые бросают детей в помойку, дети в школе не по-детски разборки устраивают! А во всем виноваты собаки бездомные? Займитесь лучше маргиналами, их стало гораздо больше, и они намного опаснее всех собак вместе взятых».
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В 2018 году в России был принят закон об ответственном обращении с животными. С тех пор все организации, на которых лежит ответственность за содержание бездомных собак, обязаны работать по единой схеме ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»). После всех манипуляций стерилизованным и вакцинированным особям должны крепить на ухо бирку, которая станет маркером того, что собака не опасна и не агрессивна. И только после этого животное вновь может вернуться на улицу.
Проблема бездомных собак действительно масштабная. Собаки и кошки оказываются на улице из-за безответственности человека, поэтому нужно не только работать с животными, но и менять нашу культуру. Однако многие люди не считают себя виноватыми и предлагают негуманные меры, как были в СССР. Во времена Советского Союза, да и в первые десятилетия после его распада, с бродячими животными поступали просто, но жестоко — их отстреливали, как правило, привлекая охотников. Под пулю попадали и агрессивные собаки, и мирные, и даже хозяйские, которым не повезло оказаться без ошейника и присмотра в момент рейда. После этого туши пускали в расход: делали хозяйственное мыло.
Какими бы «эффективными» не были эти меры, они в любом случае очень жестоки. Ведь животное, как правило, ведет себя агрессивно из-за голова. Или такое поведение обосновано отрицательным опытом взаимодействия с человеком, когда собака сама испытала на себе эту агрессию.
Еще один важный фактор в решении проблемы бездомных животных — контроль за работой ответственных организаций, причем со стороны как властей, так и общественников. Свидетелям жестокого обращения с животными следует обратиться в правоохранительные органы. Оставить заявку на отлов агрессивных собак можно в администрации района/округа, своей управляющей компании или местном комитете территориального общественного самоуправления.