Усыплять или сдавать в приют? Как решить проблему бездомных животных в Омске

Проблема бездомных собак действительно масштабная. Собаки и кошки оказываются на улице из-за безответственности человека, поэтому нужно не только работать с животными, но и менять нашу культуру. Однако многие люди не считают себя виноватыми и предлагают негуманные меры, как были в СССР. Во времена Советского Союза, да и в первые десятилетия после его распада, с бродячими животными поступали просто, но жестоко — их отстреливали, как правило, привлекая охотников. Под пулю попадали и агрессивные собаки, и мирные, и даже хозяйские, которым не повезло оказаться без ошейника и присмотра в момент рейда. После этого туши пускали в расход: делали хозяйственное мыло.