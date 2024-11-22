Сухости — нет! Дерматолог раскрыл секреты, как зимой сохранить здоровую кожу

Posted 22 ноября, 03:05
Published 22 ноября, 03:05
Modified 22 ноября, 03:05
Updated 22 ноября, 03:05
Как избежать сухости кожи, когда за окном минусовая температура, Городу55 рассказал омский нутрициолог, дерматолог и трихолог Сергей Стародубцев. По словам врача, зимой кожа становится сухой из-за отопления — оно полностью высушивает воздух в помещениях. Поэтому специалист посоветовал приобрести увлажнитель воздуха.
«Рекомендую брать ультразвуковые. Включаем обязательно на ночь и в течение дня. И напомню, что открытие окон зимой не увлажняет воздух, а иссушивает его», — подчеркнул Сергей Стародубцев.
Также в холодное время года врач рекомендует принимать душ не чаще одного раза в день. Во время мытья лучше использовать масло для душа или крем-гель, а скрабы, мочалки, вехотки отложить до лета.
«После душа на влажную кожу нанести увлажняющий крем. Рекомендую крем Aravia с церамидами и мочевиной, бальзам La Roche Posay Lipikar или бальзам Librederm Cerafavit. Ими же на регулярной основе можно увлажнять руки. Кстати, руки лучше мыть не больше 10 раз в день, и не мылом, а маслом для душа», — добавил Стародубцев.
Поддержать здоровье кожи зимой поможет достаточное потребление насыщенных и ненасыщенных жиров, отметил врач. К ним относятся: нерафинированные оливковое масло, льняное масло, сливочное масло, орехи, крупы, жирная рыба, авокадо, маслины, яйца, мясо, творог, сыр, семена льна и чиа, печень трески. Кроме того, в качестве профилактики дерматолог советует принимать витамин Д, омегу-3, магний на постоянной основе, и периодически — цинк и витамин А.
«Еще добавлю, что при нахождении на морозе надевать перчатки и наносить жирные Cold крема (например, у Avene, Uriage)», — заключил эксперт.