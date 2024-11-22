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Posted 22 ноября, 07:45

Published 22 ноября, 07:45

Modified 22 ноября, 07:47

Updated 22 ноября, 07:47

Заработная плата в Омской области выросла на 4% в сентябре

Сентябрьский рост: как изменились зарплаты в Омске

22 ноября 2024, 07:45
Фото: 1MI.

Заработная плата в Омской области выросла на 4% в сентябре

В Омской области зафиксировали рост средней заработной платы, однако реальные доходы жителей оказались меньше из-за инфляции.

В сентябре 2024 года средняя заработная плата в регионе выросла до 63 821 рубля, что на 4% превышает прошлые показатели, согласно данным Омскстата.

За первые девять месяцев текущего года средняя зарплата жителей Омска составила 61 707 рублей. Исследования показывают, что с начала года номинальные доходы увеличились на 20%. Однако, если учитывать инфляцию, реальный рост зарплат оказался более скромным — всего 10%.

Фото: Скриншот с сайта «Омскстат»

Наиболее высокие заработные платы в сентябре зафиксировали в таких отраслях, как производство кокса и нефтепродуктов, где средний доход достиг 160,8 тыс. рублей. Также значительные суммы наблюдаются в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (103,7 тыс. рублей) и производстве химических веществ (103 тыс. рублей).

В производстве одежды, например, средняя зарплата составляет всего 19,8 тыс. рублей, что значительно ниже средней по региону. Похожая ситуация наблюдается и в других секторах, таких как обработка древесины (21,2 тыс. рублей) и текстильная промышленность (27,9 тыс. рублей).

Напомним, что ранее Омская область заняла 40-е место в России по уровню зарплат. В новом исследовании, которое анализировало доходы населения за 2023 и 2024 годы, выяснилось, что в регионе только 8,5% работников получали более ста тысяч рублей, а 25,5% зарабатывали менее тридцати тысяч.

Далеко не предел: Омская область заняла 40 место в рейтинге зарплат
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Зарплата#Инфляция#Новости#Средняя зарплата
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