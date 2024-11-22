Сентябрьский рост: как изменились зарплаты в Омске

Напомним, что ранее Омская область заняла 40-е место в России по уровню зарплат. В новом исследовании, которое анализировало доходы населения за 2023 и 2024 годы, выяснилось, что в регионе только 8,5% работников получали более ста тысяч рублей, а 25,5% зарабатывали менее тридцати тысяч.