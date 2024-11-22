«Полный непрофессионализм»: Плющев жестко высказался о поиске тренера для «Авангарда»

После появились слухи о назначении на пост североамериканца Тодда Рирдена, который ранее возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге. Здесь процесс согласования шел намного проще, но ситуация поменялась в последний момент: Рирден неожиданно отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства. Еще один кандидат — канадский специалист Джей Вудкрофт. В НХЛ он возглавлял «Эдмонтон», а текущем сезоне работал помощником тренера сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею.