«Полный непрофессионализм»: Плющев жестко высказался о поиске тренера для «Авангарда»

Posted 22 ноября, 11:09
Published 22 ноября, 11:09
Modified 22 ноября, 11:09
Updated 22 ноября, 11:09
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал попытки «Авангарда» сменить главного тренера по ходу регулярного чемпионата. Особенно жестко он высказался о желании клуба найти именно западного специалиста, а не рассматривать варианты отечественного рынка.
«Меня удивляют сдержанные оценки в прессе того, что происходит в „Авангарде“. Сообщения о том, что идет судорожный поиск любого иностранного тренера в любой лиге мира, говорят о полном хоккейном непрофессионализме людей, которые такие задачи ставят. Ведь по такой логике вещей тогда и руководителя „Авангарда“ имеет смысл поискать за рубежом, как и всех игроков, менеджеров. Да и „Академию“ развивать не в Омске, а в Калифорнии», — сказал Владимир Плющев Russia-Hockey.
Кроме того, тренер заявил, что желание омского клуба привлечь к работе специалиста-иностранца уничтожает тренерский корпус России.
«Постановка таких задач унижает и весь тренерский корпус России, весь наш хоккей. Тем более в нынешней мировой ситуации. Об этом нужно говорить — и не тихонько, как наша пресса, а во весь голос», — добавил он.
Похожей позиции придерживаются и некоторые из бывших игроков «Авангарда». В недавнем интервью экс-нападающий омской команды Алексей Терещенко сказал, что клубу не стоит менять главного тренера, так как именно при Сергее Звягине в межсезонье собиралась команда. Ему нужно дать спокойно поработать и поддержать.
«„Авангард» играет нормально. Были травмы, которые повлияли на баланс команды. Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера. Если это и делать, то перед сезоном. Он эту команду не набирал», — считает Терещенко.
Напомним, что на пост главного тренера руководство «Авангарда» рассматривало несколько кандидатур. Первая — канадский специалист Жеррар Галлан. За свою карьеру он успел поработать главным тренером сборной Канады, а также ведущих клубов НХЛ — «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». Причина, по которой с ним не удалось договориться, — слишком большая сумма контракта, речь шла о выплате в 2,5 млн долларов.
После появились слухи о назначении на пост североамериканца Тодда Рирдена, который ранее возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге. Здесь процесс согласования шел намного проще, но ситуация поменялась в последний момент: Рирден неожиданно отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства. Еще один кандидат — канадский специалист Джей Вудкрофт. В НХЛ он возглавлял «Эдмонтон», а текущем сезоне работал помощником тренера сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею.