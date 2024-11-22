Перспективы регулирования подакцизной продукции обсудили в ОП

Posted 22 ноября, 15:22
Published 22 ноября, 15:22
Modified 22 ноября, 15:22
Updated 22 ноября, 15:22
В ходе своего выступления директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина привела данные о динамике выявленных нарушений в области продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. По ее словам, их количество снижается год к году на дистанции четырех последних лет как для табачной (в 2021 г — 373 дела, в 2022 г. — 260 дел, в 2023 г. — 85 дел, в 1-2 квартале 2024 года — 69 дел), так и для никотинсодержащей продукции (в 2023 г. — 15 дел, в 1-2 квартале 2024 года — 14 дел).
По мнению участников мероприятии, такая динамика объяснима тем, что большинство проверок затрагивают легальный бизнес, а основным источником угрозы в контексте продаж несовершеннолетним подакцизной продукции остаются нелегальные точки продаж.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов отметил действенность существующих инструментов контроля рынка табачной и никотинсодержащей продукции. Происходит обеленение бизнеса в части несетевых точек, продающих вейпы — их количество по состоянию на этот год увеличилось в четыре раза по сравнению с показателями 2022 года после внедрения обязательной маркировки этой товарной категории. При этом, по его словам, доля теневого рынка вейпов, по разным экспертным оценкам, составляет более 90%.
«Для дальнейшего купирования предпосылок создания и развития нелегального рынка важно внедрить досудебные блокировки онлайн-площадок, предлагающих к продаже такую продукцию», подчеркнул Артем Кирьянов. «Кроме того, необходимо внедрять элементы общественного контроля в систему контрольно-надзорной деятельности. Существует целый ряд позитивных практик по линии общественных советов, которые важно учитывать в рамках риск-ориентированного подхода к проверкам», добавил он.
Примером такой практики может служить реализуемая в 18 регионах страны социальная кампания «Спасибо за отказ!», направленная на борьбу с продажей несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. Кампания является одним из направлений совместной работы в рамках подписанного на полях ПМЭФ в этом году Меморандума о сотрудничестве между Общественным Советом по проблеме подросткового курения и «ОПОРОЙ РОССИИ». Стороны обеспечивают меры по контролю за исполнением норм регулирования в части предотвращения доступа несовершеннолетних к любой табачной и никотинсодержащей продукции.
«Чтобы увидеть результат от действующих, достаточных норм отраслевого регулирования, важно обновить подход к проведению контрольно-надзорных мероприятий. А именно — разрешить контролирующим органам проводить такие мероприятия без согласования с Прокуратурой, а также предоставить им возможность инициировать дела об административных нарушениях при наличии достаточных доказательных данных от общественных организаций, предварительно установив их необходимый перечень», заявила Анна Сорочинская, исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения. По ее мнению, в таком случае серый рынок начнёт соблюдать законодательство, а значит, подростки больше не смогут иметь доступ к табачной и никотинсодержащей продукции.
Комментируя внедрение мер регулирования со стороны крупного бизнеса, Роман Захаров, заместитель начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти, X5 Group, отметил, что все продавцы сети проходят инструктаж, связанный с продажей подакцизной продукции. Кроме того, при сканировании такой продукции на экране кассового аппарата возникает предупреждение о необходимости проверки возраста.
По его мнению введение ответственности для несовершеннолетних и их родителей в случае подтвержденного факта покупки или попытки покупки табачной или никотинсодержащей продукции приведет к значительному сокращению доли таких транзакций во всех видах розничных точек продаж.
В дискуссии в Общественной палате приняли участие представители Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Роспотребнадзора, Росалкогольтабакконтроля, Центра развития перспективных технологий, Общественной Палаты РФ, «ОПОРЫ РОССИИ», X5 Group, представители отраслевых союзов и ассоциаций, медицинского сообщества, благотворительных и общественных организаций.