«Ответ всегда будет»: Путин выступил с экстренным обращением

Posted 22 ноября, 02:59
Published 22 ноября, 02:59
Modified 22 ноября, 03:01
Updated 22 ноября, 03:01
Президент сообщил о применении против России дальнобойного оружия западного производства. 19 и 21 ноября удары были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областям с использованием ракет ATACMS (США), Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США). По словам Путина, эти действия продемонстрировали глобальный характер конфликта, спровоцированного Западом.
Системы противовоздушной обороны России отразили атаки. Однако в результате нападений есть пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала в Курской области. Несмотря на это, цели противника не были достигнуты, отметил президент.
«Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены».
В ответ российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом было испытано новое вооружение — ракета средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, а целью стал крупный промышленный объект в Днепропетровске.
Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации».
Президент заявил, что Россия продолжит отвечать на агрессивные действия решительно и зеркально. Однако страна будет заранее предупреждать мирное население и иностранных граждан о планируемых ударах по военным объектам.
«Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию».
Путин также отметил, что современные западные системы противоракетной обороны не способны перехватывать такие ракеты, как «Орешник», благодаря их скорости до 10 Махов — это 2,5-3 километра в секунду.
Российский лидер подчеркнул, что страна всегда выступала за мирное урегулирование конфликтов. Однако он предупредил, что Россия готова к любому развитию событий.
«Подчеркну ещё раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий».