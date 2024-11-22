«Ответ всегда будет»: Путин выступил с экстренным обращением

Президент сообщил о применении против России дальнобойного оружия западного производства. 19 и 21 ноября удары были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областям с использованием ракет ATACMS (США), Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США). По словам Путина, эти действия продемонстрировали глобальный характер конфликта, спровоцированного Западом.