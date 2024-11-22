От закладки до посадки: в Омске задержали молодого человека с наркотиками

Posted 22 ноября, 05:08
Published 22 ноября, 05:08
Modified 22 ноября, 05:11
Updated 22 ноября, 05:11
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 22-летнего омича, который занимался распространением синтетических наркотиков. Молодой человек вступил в переписку с неизвестными, которые предложили ему «легкий и быстрый» заработок. Под руководством кураторов он получал оптовые партии наркотиков, фасовал их и раскладывал в заранее подготовленные тайники.
В ходе обыска по месту проживания подозреваемого было изъято почти 800 граммов N-метилэфидрона.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что ранее Омский суд приговорил организатора нарколаборатории к 16 годам и крупному штрафу. Кроме того, суд постановил конфисковать земельный участок, где была лаборатория.