От закладки до посадки: в Омске задержали молодого человека с наркотиками

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 22-летнего омича, который занимался распространением синтетических наркотиков. Молодой человек вступил в переписку с неизвестными, которые предложили ему «легкий и быстрый» заработок. Под руководством кураторов он получал оптовые партии наркотиков, фасовал их и раскладывал в заранее подготовленные тайники.