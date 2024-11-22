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Posted 22 ноября, 05:08

Published 22 ноября, 05:08

Modified 22 ноября, 05:11

Updated 22 ноября, 05:11

В Омске задержали молодого парня с «синтетикой»

От закладки до посадки: в Омске задержали молодого человека с наркотиками

22 ноября 2024, 05:08
Фото: 1MI.

В Омске задержали молодого парня с «синтетикой»

В Омске задержан 22-летний молодой человек за распространение наркотиков, рассказали в пресс-службе омской полиции.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали 22-летнего омича, который занимался распространением синтетических наркотиков. Молодой человек вступил в переписку с неизвестными, которые предложили ему «легкий и быстрый» заработок. Под руководством кураторов он получал оптовые партии наркотиков, фасовал их и раскладывал в заранее подготовленные тайники.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого было изъято почти 800 граммов N-метилэфидрона.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что ранее Омский суд приговорил организатора нарколаборатории к 16 годам и крупному штрафу. Кроме того, суд постановил конфисковать земельный участок, где была лаборатория.

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#Ольга Акамова#Омск#Новости
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