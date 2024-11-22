От атласов до мишеней: омскую картфабрику поздравили с 90-летием

Стоит отметить, что одной картографической продукцией дело не ограничивается. На фабрике печатают книги для заказчиков со всей страны: художественные и фотографические альбомы, для которых нужна фотопечать высокого качества, объемные и большеформатные издания, которые достаточно сложно переплести. С определенного момента здесь же производят и мишени для обучения стрельбе военных перед отправкой на СВО.