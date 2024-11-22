От атласов до мишеней: омскую картфабрику поздравили с 90-летием

Posted 22 ноября, 09:46
Published 22 ноября, 09:46
Modified 22 ноября, 09:48
Updated 22 ноября, 09:48
На Омской картографической фабрике сегодня, 21 ноября, прошло вручение работникам благодарственных писем от Законодательного собрания Омской области. Это событие было приурочено к 90-летию предприятия. Картфабрика начала свою работу в мае 1934 года. На данный момент она является единственным в России гражданским предприятием, которое специализируется на выпуске карт.
Стоит отметить, что одной картографической продукцией дело не ограничивается. На фабрике печатают книги для заказчиков со всей страны: художественные и фотографические альбомы, для которых нужна фотопечать высокого качества, объемные и большеформатные издания, которые достаточно сложно переплести. С определенного момента здесь же производят и мишени для обучения стрельбе военных перед отправкой на СВО.
Благодарственные письма работникам фабрики вручал председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов. Таким образом региональный парламент оценил трудовой вклад предприятия в целом и его помощь Донбассу в частности.
«В 2022 году, когда стали самостоятельными Донецкая и Луганская народные республики, именно здесь были напечатаны новые контурные карты с новыми контурами, — рассказал спикер. — Несколько десятков тысяч комплектов мы взяли отсюда и отправили в Донбасс в качестве гуманитарной помощи. Благодаря труду по производству мишеней спасены десятки, сотни жизней на передовой. Огромное спасибо от наших ребят и от тех, кто их обучает перед отправкой на линию боевого соприкосновения…».
Работа предприятия будет продолжаться по всем направлениям. Через 10 лет Омская картографическая фабрика будет отмечать столетие, и ее заслуги за это время наверняка станут еще более весомыми.