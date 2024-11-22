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Posted 22 ноября, 09:00

Published 22 ноября, 09:00

Modified 22 ноября, 09:00

Updated 22 ноября, 09:00

Омичи стали участниками Спартакиады для особенных спортсменов

Омичи стали участниками Спартакиады для особенных спортсменов

22 ноября 2024, 09:00
Фото: Жанна Галай, Игорь Руссак.
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады, собравшая в Санкт-Петербурге более 400 атлетов с особенностями ментального развития, завершена: в соревнованиях поучаствовали спортсмены из 30 регионов РФ и Белоруссии, в том числе и 18 омских атлетов.

Для спортсменов были организованы соревнования в нескольких паралимпийских дисциплинах: пауэрлифтинге, боулинге и бочче — игре с шарами на точность. Кроме того, в программе мероприятия были предусмотрены и пара специальных состязаний: по юнифайд-бочче и юнифайд-боулингу, где атлеты выступают вместе с партнерами, оказывающим им помощь в социальной адаптации.

«Я ценю спорт за то, что он дает мне новое общение, повышает успеваемость, я достигаю здесь успехов. К тому же, ты становишься немного взрослее и крепче. Участие в спортивных играх делает меня увереннее, я рад, что мне выпала такая возможность — приехать сюда и показать свои умения», — поделился Никита Генкель, участник Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады из Омской области.

Главная цель Специального Олимпийского движения — создание равных возможностей для всех. Поэтому каждый атлет взошел на пьедестал почета, вне зависимости от своего результата. Всего же на турнире было разыграно 200 комплектов наград.

«Людей с ментальными особенностями принято было прятать по домам и интернатам. Но наша задача — показать этим ребятам, что мир открыт для них, а миру — помочь их принять. Мы хотим, чтобы люди с особыми потребностями могли полноценно путешествовать, играть, двигаться, а главное — общаться, смеяться, находить новых друзей и поддержку», — отметила Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России.
Фото: Жанна Галай, Игорь Руссак

К слову, возможность принять участие во всероссийских соревнованиях у омских атлетов появилась при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть»: спортсменов обеспечили экипировкой, билетами и проживанием в Санкт-Петербурге.

«Спартакиада — это отличная возможность для людей с особенностями ментального развития погрузиться в атмосферу дружбы и позитивного спортивного азарта без барьеров и условностей. „Газпром нефть“ гордится, что имеет возможность быть партнёром этого важного проекта, который демонстрирует ключевые гуманистические ценности спорта», — рассказал Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть».

Отметим, что движение Специальной Олимпиады России — это не только соревнования, но и круглогодичная спортивная подготовка как детей, так и взрослых с ментальными особенностями развития: ежегодно под эгидой Специальной Олимпиады проводится порядка 5 тысяч физкультурных мероприятий самого разного уровня и реализуются специальные программы, направленные на вовлечение особенных спортсменов в жизнь общества.

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