Омичи стали участниками Спартакиады для особенных спортсменов

Для спортсменов были организованы соревнования в нескольких паралимпийских дисциплинах: пауэрлифтинге, боулинге и бочче — игре с шарами на точность. Кроме того, в программе мероприятия были предусмотрены и пара специальных состязаний: по юнифайд-бочче и юнифайд-боулингу, где атлеты выступают вместе с партнерами, оказывающим им помощь в социальной адаптации.