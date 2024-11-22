Никита Серебряков: «„Авангард“ должен быть в плей-офф, иного я не представляю!»

Posted 22 ноября, 13:25
Published 22 ноября, 13:25
Modified 22 ноября, 13:25
Updated 22 ноября, 13:25
Вратарь Никита Серебряков, который перешел в «Авангард» в результате обмена со СКА, уже тренируется вместе с новой командой и готовится к предстоящим играм. Напомним, что омский клуб объявил о подписании голкипера сегодня, контракт с ним рассчитан на три года — до окончания сезона 2027/2027.
В интервью «Матч» Серебряков рассказал, как узнал о скором переезде в Омск, бывших партнерах по СКА и планах по перевозке вещей из Питера.
Никита, расскажите, как произошел ваш обмен? Как вы об этом узнали?
— Это было очень неожиданно и даже спонтанно. Я вообще-то со всей семьей находился на чайной церемонии. И тут мне позвонил Роман Борисович Ротенберг.
Хорошо, что «Авангард». А то слухи вас в «Северсталь» сватали, например.
— Я очень рад тому, что еду в Омск. Это топ-организация и топ-команда, в которой собраны отличные игроки. Сейчас и Володя Ткачев на лед вернется. Он тоже очень усилит «ястребов». Я очень благодарен и СКА, и «Авангарду», что у них получилось договориться. Там много ребят, с кем я играл, пересекался, общался. Я многих знаю, не составит большого труда влиться в коллектив.
Вы не играли в КХЛ с 5 октября. Как вы себя держали в тонусе?
— У меня были семидневные циклы, где каждый день и лед, и «земля». Поэтому считаю, что физически я очень хорошо готов. Все равно я понимал, что в любом случае у меня будет шанс играть — за СКА либо еще где-то. Поэтому нужно держать себя в правильном тонусе. Я много тренировался и работал. Делал максимум того, что мог.
Что вам дал этот этап в СКА? Из каждого опыта надо извлекать что-то полезное.
— Безусловно. Это был новый этап для меня. Топ-клуб, здесь все равно по-другому смотрят, здесь другое давление. Это в любом случае мне дало понимание, как выступать в топ-организациях. Каким должно быть поведение, общение. Приятно было находиться и играть рядом с такими ребятами, как Женя Кузнецов, Тони Де Анджело… Это большие мастера, которые возвращались из НХЛ.
Вам из ребят кто-то после обмена написал?
— Да, Женя Кузнецов позвонил сразу. И не только он — многие написали, позвонили! У меня с ребятами отличные отношения. Был такой шквал звонков и сообщений, что даже не получилось сразу всем ответить. Телефон так работал, что его перезагрузить пришлось. Нагрелся и не выдержал!
Что ж, удачи вам в «Авангарде» — надо попадать в плей-офф!
— Я постараюсь сделать все для этого. «Авангард» ставит перед собой только большие задачи. Но у всякой команды могут быть трудности — иногда на старте чемпионата, иногда в конце. Хотя считаю, что лучше через это пройти сейчас, чем ближе к плей-офф. Я уверен, что у нас все получится — «Авангард» должен быть в плей-офф, иного я не представляю!
Напомним, что недавно омский клуб заключил контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Соглашение будет действовать полгода, до окончания сезона 2024/2025.