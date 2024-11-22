Никита Серебряков: «„Авангард“ должен быть в плей-офф, иного я не представляю!»

— Я очень рад тому, что еду в Омск. Это топ-организация и топ-команда, в которой собраны отличные игроки. Сейчас и Володя Ткачев на лед вернется. Он тоже очень усилит «ястребов». Я очень благодарен и СКА, и «Авангарду», что у них получилось договориться. Там много ребят, с кем я играл, пересекался, общался. Я многих знаю, не составит большого труда влиться в коллектив.