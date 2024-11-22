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Posted 22 ноября, 12:05

Published 22 ноября, 12:05

Modified 22 ноября, 12:07

Updated 22 ноября, 12:07

В Омской области продлили контракты некоторым чиновникам

Кадровая стабильность: губернатор Омской области продлил контракты с министрами

22 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI.

В Омской области продлили контракты некоторым чиновникам

Губернатор Омской области утвердил продление контрактов с министрами регионального правительства.

Губернатор Омской области принял решения, касающиеся кадровых изменений в региональном правительстве. В рамках изменений продлили контракты с несколькими министрами еще на год.

Среди тех, чьи полномочия продлили, находится Александр Рашко, который возглавляет Министерство строительства Омской области с февраля 2023 года. Также Евгений Козлов, руководящий Минимуществом региона с июня 2019 года, продолжит свою работу. Андрей Посаженников, занимающий пост главы Министерства промышленности с лета 2019 года, также останется на своей должности. Кроме того, Алексей Кубиц, который стал министром региональной безопасности в октябре 2022 года, продолжит выполнять свои обязанности.

Напомним, что ранее в Омской области продлили контракты с двумя заместителями министра экономического развития на следующий год.

В Омской области на год продлили контракты двум чиновникам минэкономразвития
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Правительство#Новости#Министерство#Должность
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