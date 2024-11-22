Кадровая стабильность: губернатор Омской области продлил контракты с министрами

Среди тех, чьи полномочия продлили, находится Александр Рашко, который возглавляет Министерство строительства Омской области с февраля 2023 года. Также Евгений Козлов, руководящий Минимуществом региона с июня 2019 года, продолжит свою работу. Андрей Посаженников, занимающий пост главы Министерства промышленности с лета 2019 года, также останется на своей должности. Кроме того, Алексей Кубиц, который стал министром региональной безопасности в октябре 2022 года, продолжит выполнять свои обязанности.