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Posted 22 ноября, 05:03

Published 22 ноября, 05:03

Modified 22 ноября, 05:05

Updated 22 ноября, 05:05

Омич Анатолий Антонов прокомментировал ракетный удар по Днепропетровску

«Хорошее название — „Орешник“»: омич Анатолий Антонов прокомментировал ракетный удар

22 ноября 2024, 05:03
Фото: Совет Федерации РФ.

Омич Анатолий Антонов прокомментировал ракетный удар по Днепропетровску

По мнению дипломата, американцы и британцы должны понять, что им пора остановиться.

Российский дипломат Анатолий Антонов в прямом эфире Первого канала прокомментировал последние события — применение против России дальнобойного оружия западного производства и ответный удар по крупному промышленному центру в Днепропетровске, нанесенный с помощью ракеты средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом оснащении.

«Хорошее название — „Орешник“, — заявил Антонов. — Доброе название. Чётко показано, что противодействия этой системе не существует. Просто пора остановиться американцам. Пора остановиться и британцам и задуматься о том, как жить нам на этой планете».

Напомним: президент России Владимир Путин заявил в своем специальном обращении вечером 21 ноября, что последние события показывают глобальный характер украинского конфликта, спровоцированного Западом. По его словам, Россия будет отвечать на обстрелы с использованием ракет ATACMS (США), Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США) решительно и зеркально.

Анатолий Антонов — уроженец Омска, сделавший карьеру дипломата. В 2017–2024 годах он был чрезвычайным и полномочным послом России в США.

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#Политика#Новости#Ракеты#Сво
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