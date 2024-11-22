Posted 22 ноября, 05:03
Published 22 ноября, 05:03
Modified 22 ноября, 05:05
Updated 22 ноября, 05:05
Российский дипломат Анатолий Антонов в прямом эфире Первого канала прокомментировал последние события — применение против России дальнобойного оружия западного производства и ответный удар по крупному промышленному центру в Днепропетровске, нанесенный с помощью ракеты средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом оснащении.
«Хорошее название — „Орешник“, — заявил Антонов. — Доброе название. Чётко показано, что противодействия этой системе не существует. Просто пора остановиться американцам. Пора остановиться и британцам и задуматься о том, как жить нам на этой планете».
Напомним: президент России Владимир Путин заявил в своем специальном обращении вечером 21 ноября, что последние события показывают глобальный характер украинского конфликта, спровоцированного Западом. По его словам, Россия будет отвечать на обстрелы с использованием ракет ATACMS (США), Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США) решительно и зеркально.
Анатолий Антонов — уроженец Омска, сделавший карьеру дипломата. В 2017–2024 годах он был чрезвычайным и полномочным послом России в США.