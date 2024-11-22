«Хорошее название — „Орешник“»: омич Анатолий Антонов прокомментировал ракетный удар

Напомним: президент России Владимир Путин заявил в своем специальном обращении вечером 21 ноября, что последние события показывают глобальный характер украинского конфликта, спровоцированного Западом. По его словам, Россия будет отвечать на обстрелы с использованием ракет ATACMS (США), Storm Shadow (Великобритания) и HIMARS (США) решительно и зеркально.