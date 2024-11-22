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Posted 22 ноября, 07:13

Published 22 ноября, 07:13

Modified 22 ноября, 07:15

Updated 22 ноября, 07:15

«Газпромнефть-СМ» представила новейшие разработки для аграрной отрасли

«Газпромнефть-СМ» представила новейшие разработки для аграрной отрасли

22 ноября 2024, 07:13
Фото: Стоян Васев.
«Газпромнефть — смазочные материалы» презентовала свою продукцию и цифровые технологии, направленные на поддержку развития агропромышленного комплекса.

Компания продемонстрировала свои разработки на крупнейшей международной выставке сельхозтехники «Югагро». В рамках деловой программы более 1500 специалистов из России и зарубежных стран обсудили важнейшие вопросы повышения устойчивости агробизнеса.

Особое внимание было уделено программе расширенного технического сервиса, реализуемой по всей стране. В числе представленных решений — оборудование G-Profi Expert Center для безразборной диагностики моторов, механизмов и узлов индустриальной техники. Мобильный центр диагностики в Краснодаре проанализировал более 300 образцов и сформировал перечень исследований, востребованных на ключевых предприятиях агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения. На основе этих данных был разработан цифровой сервис G-Lab, который использует автоматизированный анализ для прогнозирования состояния техники и предоставляет рекомендации по эффективному обслуживанию.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме-2024 было подписано соглашение о сотрудничестве между «Газпромнефть-СМ» и администрацией Краснодарского края. Компания расширяет поставки смазочных материалов в регион, что помогает увеличить межсервисные интервалы и сократить расходы на обслуживание техники. Продукция Gazpromneft и G-Profi защищает механизмы от пыли — одной из главных проблем в сельском хозяйстве.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ», отметил, что внедрение стратегического подхода к обслуживанию оборудования является частью комплексных решений, которые компания предлагает своим партнерам. Также он добавил, что помимо разработки и производства смазочных материалов, сотрудничество включает техническую поддержку на базе G-Profi Expert Center.

«Настоящая исследовательская лаборатория в формате мобильного сервиса в синергии со своевременными поставками масел становится мощным инструментом для развития конкретных предприятий и всей отрасли».

Федор Дерека, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, отметил, что «Газпромнефть-СМ» много лет является надежным поставщиком смазочных материалов. Он отметил, что в регионе увеличиваются площади сева, развивается малый и средний агробизнес, а также фермерские хозяйства.

«Поддержка агропромышленного сектора становится драйвером роста ряда других сфер и отраслей, которые требуют оперативного обеспечения необходимыми высококачественными продуктами и технологичными услугами».
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