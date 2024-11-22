«Газпромнефть-СМ» представила новейшие разработки для аграрной отрасли

Особое внимание было уделено программе расширенного технического сервиса, реализуемой по всей стране. В числе представленных решений — оборудование G-Profi Expert Center для безразборной диагностики моторов, механизмов и узлов индустриальной техники. Мобильный центр диагностики в Краснодаре проанализировал более 300 образцов и сформировал перечень исследований, востребованных на ключевых предприятиях агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения. На основе этих данных был разработан цифровой сервис G-Lab, который использует автоматизированный анализ для прогнозирования состояния техники и предоставляет рекомендации по эффективному обслуживанию.