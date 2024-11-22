Депутата из Омской области уволили из-за утраты доверия

Прокуратура Азовского района Омской области провела проверку деятельности депутата Совета села Цветнополье. В ходе нее правоохранители выяснили, что в этом году женщина не предоставила сведения о доходах, расходах и имуществе и членов своей семьи, а также собственных. Это нарушило законодательство о противодействии коррупции.