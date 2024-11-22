Депутата из Омской области уволили из-за утраты доверия

Posted 22 ноября, 12:01
Published 22 ноября, 12:01
Modified 22 ноября, 12:01
Updated 22 ноября, 12:01
Прокуратура Азовского района Омской области провела проверку деятельности депутата Совета села Цветнополье. В ходе нее правоохранители выяснили, что в этом году женщина не предоставила сведения о доходах, расходах и имуществе и членов своей семьи, а также собственных. Это нарушило законодательство о противодействии коррупции.
В результате правоохранители внесли представление председателю Совета, а после его рассмотрения уволили ее, причиной такого решения стала утрата доверия.
Напомним, что ранее депутата из Астыровского сельского поселения также лишили полномочий из-за нарушений антикоррупционного законодательства и правил местного самоуправления. 15 ноября его внесли в Реестр лиц, утративших доверие, а уволили еще 26 июля.