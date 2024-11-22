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Posted 22 ноября, 12:01

Published 22 ноября, 12:01

Modified 22 ноября, 12:01

Updated 22 ноября, 12:01

Депутата из Омской области уволили из-за утраты доверия

Депутата из Омской области уволили из-за утраты доверия

22 ноября 2024, 12:01
Фото: 1MI.
Прокуратура обнаружила в работе депутата нарушение закона о противодействии коррупции.

Прокуратура Азовского района Омской области провела проверку деятельности депутата Совета села Цветнополье. В ходе нее правоохранители выяснили, что в этом году женщина не предоставила сведения о доходах, расходах и имуществе и членов своей семьи, а также собственных. Это нарушило законодательство о противодействии коррупции.

В результате правоохранители внесли представление председателю Совета, а после его рассмотрения уволили ее, причиной такого решения стала утрата доверия.

Напомним, что ранее депутата из Астыровского сельского поселения также лишили полномочий из-за нарушений антикоррупционного законодательства и правил местного самоуправления. 15 ноября его внесли в Реестр лиц, утративших доверие, а уволили еще 26 июля.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Депутаты#Депутат#Коррупция#Новости#Утрата доверия#Профилактика коррупции#Районные депутаты
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