Бывший министр экологии Омской области учредил фирму в Екатеринбурге

Напомним: Илья Лобов работал в правительстве Омской области с 2018 по 2023 год и запомнился жителям региона тем, что не смог решить ни одной из экологических проблем. До своего переезда в Омск он был учредителем нескольких компаний, занимавшихся фармацевтикой и управлением недвижимостью.