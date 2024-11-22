Бывший министр экологии Омской области учредил фирму в Екатеринбурге

Posted 22 ноября, 09:36
Published 22 ноября, 09:36
Modified 22 ноября, 09:38
Updated 22 ноября, 09:38
Илья Лобов, который в прошлом возглавлял министерство экологии и природных ресурсов Омской области, учредил свою компанию. Это общество с ограниченной ответственностью «Холина», зарегистрированное в Екатеринбурге на улице Степана Разина и специализирующееся на «торговле розничной, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».
В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, и Лобову принадлежат 40%. Остальные 60% поделены поровну между Натальей Овчинниковой и Алексеем Холодаревым, которые являются компаньонами по ООО «Рассвет». Эта компания тоже «прописана» в Екатеринбурге, она занимается разработкой компьютерных программ.
Напомним: Илья Лобов работал в правительстве Омской области с 2018 по 2023 год и запомнился жителям региона тем, что не смог решить ни одной из экологических проблем. До своего переезда в Омск он был учредителем нескольких компаний, занимавшихся фармацевтикой и управлением недвижимостью.