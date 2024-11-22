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Posted 22 ноября, 09:36

Published 22 ноября, 09:36

Modified 22 ноября, 09:38

Updated 22 ноября, 09:38

Омский экс-министр учредил компанию на Урале

Бывший министр экологии Омской области учредил фирму в Екатеринбурге

22 ноября 2024, 09:36
Фото: министерство экологии и природных ресурсов.

Омский экс-министр учредил компанию на Урале

Теперь Илья Лобов занимается интернет-торговлей.

Илья Лобов, который в прошлом возглавлял министерство экологии и природных ресурсов Омской области, учредил свою компанию. Это общество с ограниченной ответственностью «Холина», зарегистрированное в Екатеринбурге на улице Степана Разина и специализирующееся на «торговле розничной, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет».

В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, и Лобову принадлежат 40%. Остальные 60% поделены поровну между Натальей Овчинниковой и Алексеем Холодаревым, которые являются компаньонами по ООО «Рассвет». Эта компания тоже «прописана» в Екатеринбурге, она занимается разработкой компьютерных программ.

Напомним: Илья Лобов работал в правительстве Омской области с 2018 по 2023 год и запомнился жителям региона тем, что не смог решить ни одной из экологических проблем. До своего переезда в Омск он был учредителем нескольких компаний, занимавшихся фармацевтикой и управлением недвижимостью.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Новая фирма#Министерство экологии
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