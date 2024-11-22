Аварии в Омске: объясняем, какие улицы находятся в зоне риска

Аналитики компании «Ингосстрах» подвели итоги по убыткам по ОСАГО в Омске за период с января по октябрь 2024 года, выяснив, на каких улицах города чаще происходят аварии. Всего за этот период было зарегистрировано свыше 1300 страховых случаев.