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Posted 22 ноября, 07:19

Published 22 ноября, 07:19

Modified 22 ноября, 07:21

Updated 22 ноября, 07:21

Стало известно, на каких улицах Омска чаще всего случаются ДТП

Аварии в Омске: объясняем, какие улицы находятся в зоне риска

22 ноября 2024, 07:19
Фото: 1MI.

Стало известно, на каких улицах Омска чаще всего случаются ДТП

Пресс-служба «Ингосстрах» предоставила Городу55 информацию о том, на каких улицах Омска чаще всего происходили аварийные ситуации.

Аналитики компании «Ингосстрах» подвели итоги по убыткам по ОСАГО в Омске за период с января по октябрь 2024 года, выяснив, на каких улицах города чаще происходят аварии. Всего за этот период было зарегистрировано свыше 1300 страховых случаев.

Наибольшее количество ДТП зафиксировано на следующих улицах:

  • Проспект Мира (3,35%);
  • 10 Лет Октября (3,05%);
  • Красный путь (3,05%);
  • Лукашевича (2,90%);
  • Волгоградская (2,52%).

Основными причинами аварий стали столкновения транспортных средств и невнимательность водителей.

Самыми безопасными участками дорог эксперты назвали улицы Чистая, Кузнецова, Багнюка и Аносова. На каждой из них доля аварий составила всего 0,08%.

Среди марок автомобилей, владельцы которых чаще всего обращались за возмещением по ОСАГО:

  • Toyota (18,90%);
  • Nissan (9,07%);
  • Hyundai (8,54%);
  • LADA (6,94%);
  • Kia (6,33%).

Кроме того, анализ показал, что мужчины в Омске становятся участниками аварий значительно чаще женщин: их доля составила 64,11% против 35,89%.

Напомним, Город55 писал о том, как правильно подготовить машину к зиме.

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#Ольга Акамова#Транспорт#ДТП#Омск#Аварии#ОСАГО#Зима#Мужчины#Новости#Машины#Водители#Женщины
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