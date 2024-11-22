Аварии в Омске: объясняем, какие улицы находятся в зоне риска

Posted 22 ноября, 07:19
Published 22 ноября, 07:19
Modified 22 ноября, 07:21
Updated 22 ноября, 07:21
Аналитики компании «Ингосстрах» подвели итоги по убыткам по ОСАГО в Омске за период с января по октябрь 2024 года, выяснив, на каких улицах города чаще происходят аварии. Всего за этот период было зарегистрировано свыше 1300 страховых случаев.
Наибольшее количество ДТП зафиксировано на следующих улицах:
Основными причинами аварий стали столкновения транспортных средств и невнимательность водителей.
Самыми безопасными участками дорог эксперты назвали улицы Чистая, Кузнецова, Багнюка и Аносова. На каждой из них доля аварий составила всего 0,08%.
Среди марок автомобилей, владельцы которых чаще всего обращались за возмещением по ОСАГО:
Кроме того, анализ показал, что мужчины в Омске становятся участниками аварий значительно чаще женщин: их доля составила 64,11% против 35,89%.
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