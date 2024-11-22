«Авангард» официально объявил о подписании вратаря Серебрякова после обмена со СКА

В соцсетях «Авангарда» появилась официальная информация о подписании вратаря Никиты Серебрякова. Игрок перешел в омский клуб в результате обмена со СКА, «армейцы» же поучили голкипера Станислава Бережного. Контракт омского клуба с Серебряковым заключен на три года — до конца сезона 2026/27.