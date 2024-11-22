gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 09:03

Published 22 ноября, 09:03

Modified 22 ноября, 09:05

Updated 22 ноября, 09:05

«Авангард» официально объявил о подписании вратаря Серебрякова после обмена со СКА

«Авангард» официально объявил о подписании вратаря Серебрякова после обмена со СКА

22 ноября 2024, 09:03
Фото: ХК «Авангард».
В результате обмена с «армейцами» омичи получили Никиту Серебрякова, а СКА — Станислава Бережного.

В соцсетях «Авангарда» появилась официальная информация о подписании вратаря Никиты Серебрякова. Игрок перешел в омский клуб в результате обмена со СКА, «армейцы» же поучили голкипера Станислава Бережного. Контракт омского клуба с Серебряковым заключен на три года — до конца сезона 2026/27.

«Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач. Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем, очки необходимо набирать в каждой встрече. Никита Серебряков — один из лучших голкиперов КХЛ, все помнят его феноменальный сезон в „Адмирале“. Он способен давать партнерам чувство уверенности на льду», — прокомментировал подписание гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

Никита Серебряков провел 251 матч в КХЛ, защищая цвета «Динамо», «Торпедо», «Адмирала» и СКА. В сезоне 2022/2023 он признавался лучшим вратарем сезона Континентальной хоккейной лиги, тогда он выступал за команду из Владивостока.

Теперь официально: омский «Авангард» подписал контракт с Майклом Маклаудом
Узнать подробнее

Напомним, что в результате обмена в «Авангард» также перешел нападающий Эмиль Галимов, за него СКА получил денежную компенсацию. Соглашение форварда с омским клубом заключено до окончания сезона 2024/2025.

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Эмиль Галимов выступал за «Нефтехимик», «Локомотив», «Ак Барс» и СКА. В 594 матчах он набрал 228 очков, забросив 109 шайб и сделав 119 результативных передач, показатель полезности — +74.

Читайте также:
Герман Чистяков впервые за долгое время обратился к болельщикам «Авангарда»Омский «Авангард» планирует кардинальную перестройку в следующем сезонеЭкс-тренер сборной России Быков дал прогноз на выступление «Авангарда» в этом сезоне
#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#ХК "СКА"#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#СКА#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика