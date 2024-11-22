«Авангард» официально объявил о подписании вратаря Серебрякова после обмена со СКА

Posted 22 ноября, 09:03
Published 22 ноября, 09:03
Modified 22 ноября, 09:05
Updated 22 ноября, 09:05
В соцсетях «Авангарда» появилась официальная информация о подписании вратаря Никиты Серебрякова. Игрок перешел в омский клуб в результате обмена со СКА, «армейцы» же поучили голкипера Станислава Бережного. Контракт омского клуба с Серебряковым заключен на три года — до конца сезона 2026/27.
«Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач. Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем, очки необходимо набирать в каждой встрече. Никита Серебряков — один из лучших голкиперов КХЛ, все помнят его феноменальный сезон в „Адмирале“. Он способен давать партнерам чувство уверенности на льду», — прокомментировал подписание гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.
Никита Серебряков провел 251 матч в КХЛ, защищая цвета «Динамо», «Торпедо», «Адмирала» и СКА. В сезоне 2022/2023 он признавался лучшим вратарем сезона Континентальной хоккейной лиги, тогда он выступал за команду из Владивостока.
Напомним, что в результате обмена в «Авангард» также перешел нападающий Эмиль Галимов, за него СКА получил денежную компенсацию. Соглашение форварда с омским клубом заключено до окончания сезона 2024/2025.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Эмиль Галимов выступал за «Нефтехимик», «Локомотив», «Ак Барс» и СКА. В 594 матчах он набрал 228 очков, забросив 109 шайб и сделав 119 результативных передач, показатель полезности — +74.