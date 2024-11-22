«Авангард» на домашней арене обыграл «Адмирал» со счетом 2:1

В третьем отрезке игры «моряки» отчаянно пытались если не выйти вперед, то хотя бы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Атаки сыпались на «ястребов» одна за одной, но волнение и суматоха сделали свое дело: череда удалений сбила темп «Адмирала». Этим пытались воспользоваться омичи, но ни одну из атак так и не удалось довести до конца.