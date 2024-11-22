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Posted 22 ноября, 20:19

Published 22 ноября, 20:19

Modified 22 ноября, 20:19

Updated 22 ноября, 20:19

«Авангард» на домашней арене обыграл «Адмирал» со счетом 2:1

«Авангард» на домашней арене обыграл «Адмирал» со счетом 2:1

22 ноября 2024, 20:19
Фото: ХК «Авангард».
В составе «ястребов» отличились нападающие Илья Рейнгардт и Николай Прохоркин.

В пятницу, 22 ноября, «Авангард» встретился с «Адмиралом» на льду G-Drive Арены, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «ястребов».

Омичи задали темп игры сразу после стартового свитка, сначала выиграв вбрасывание, а потом создав опасный момент в зоне соперника. Шайба могла попасть в ворота «моряков» уже на второй минуте встречи, гостям помогла лишь удача — после броска Ильи Рейнгардта шайба угодила в штангу.

Ближе к середине периода «Авангард» неожиданно остался без одного из своих игроков: Семен Чистяков столкнулся с Джованни Фьоре и получил повреждение. Защитник отправился в раздевалку в сопровождении медиков. Надо сказать, что этот эпизод заметно сбил настрой «ястребов», следующие атаки заканчивались либо перехватом, либо неудачным броском. Первая и последняя шайба в периоде попала в ворота на 18-й минуте — Илья Рейнгардт все-таки одолел Илью Коновалова. Счет на табло после первой двадцатиминутки — 1:0.

Фото: ХК «Авангард»

Второй период начался для «Адмирала» с удаления, в конце первого отрезка на скамейке оказался защитник Леонид Мельников, причина — выброс шайбы. «Моряки» смогли отстоять меньшинство и практически сразу остались в большинстве — в штрафной бокс отправился новичок «Авангарда» Илья Каблуков. Гости, в отличие от своих соперников, не стали терять возможность и реализовали численное преимущество. на 3-й минуте периода нападающий Никита Сошников забросил шайбу и сравнял счет.

«Ястребы» не стали долго тянуть с ответом и, после нескольких опасных моментов с обеих сторон, вновь вышли вперед. В середине отрезка шайбу забросил Николай Прохоркин. Интересно, что отрыв мог стать еще серьезнее: Игорь Мартынов протолкнул шайбу в ворота, ну судьи не засчитали гол, потому что нападающий задержал клюшкой соперника. Итог второго периода: 2:1.

Фото: ХК "Авангард"

В третьем отрезке игры «моряки» отчаянно пытались если не выйти вперед, то хотя бы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Атаки сыпались на «ястребов» одна за одной, но волнение и суматоха сделали свое дело: череда удалений сбила темп «Адмирала». Этим пытались воспользоваться омичи, но ни одну из атак так и не удалось довести до конца.

Итог матча — победа в основное время и 2:1 в пользу «Авангарда».

Фото: ХК «Авангард»

Следующий матч «Авангард» проведет на выезде. 24 ноября омичи отправятся в Казахстан, где встретятся с «Барысом».

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