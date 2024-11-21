Временный демонтаж рельсов: что изменится на омском мосту у Телецентра

Posted 21 ноября, 10:37
Published 21 ноября, 10:37
Modified 21 ноября, 10:42
Updated 21 ноября, 10:42
На мосту у Телецентра начнут демонтаж трамвайных рельс, однако это временная мера. В будущем рельсы могут возвратить, так как под ними оставят специальное углубление, известное как балластное корыто и закроют специальной конструкцией.
Демонтаж рельсов является частью более масштабных работ, которые также повлияют на движение общественного транспорта. Директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец отметил, что с 30 ноября ограничат движение легковых и пассажирских автомобилей по мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Тяжеловесный транспорт свыше 26 тонн не сможет проезжать по мосту, а пешеходы со стороны Левобережья не смогут воспользоваться правой частью моста.
В рамках подготовки к ремонту также планируется демонтаж контактной сети и опор, что приведет к приостановке работы троллейбусов № 7, 16 и 67 через мост. Для обеспечения транспортной доступности жителей Левобережья вместо троллейбусов организуют автобусное сообщение.
Напомним, что ранее сроки завершения ремонта бульвара Архитекторов на Левобережье перенесли на 2025 год.