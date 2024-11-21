Временный демонтаж рельсов: что изменится на омском мосту у Телецентра

Демонтаж рельсов является частью более масштабных работ, которые также повлияют на движение общественного транспорта. Директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец отметил, что с 30 ноября ограничат движение легковых и пассажирских автомобилей по мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Тяжеловесный транспорт свыше 26 тонн не сможет проезжать по мосту, а пешеходы со стороны Левобережья не смогут воспользоваться правой частью моста.