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Posted 21 ноября, 10:37

Published 21 ноября, 10:37

Modified 21 ноября, 10:42

Updated 21 ноября, 10:42

В Омске снимут трамвайные рельсы с моста у Телецентра

Временный демонтаж рельсов: что изменится на омском мосту у Телецентра

21 ноября 2024, 10:37
Фото: gorod55.ru.

В Омске снимут трамвайные рельсы с моста у Телецентра

На мосту у Телецентра готовятся к демонтажу трамвайных рельсов, что является частью масштабных ремонтных работ. В будущем рельсы могут возвратить.

На мосту у Телецентра начнут демонтаж трамвайных рельс, однако это временная мера. В будущем рельсы могут возвратить, так как под ними оставят специальное углубление, известное как балластное корыто и закроют специальной конструкцией.

Демонтаж рельсов является частью более масштабных работ, которые также повлияют на движение общественного транспорта. Директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец отметил, что с 30 ноября ограничат движение легковых и пассажирских автомобилей по мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Тяжеловесный транспорт свыше 26 тонн не сможет проезжать по мосту, а пешеходы со стороны Левобережья не смогут воспользоваться правой частью моста.

В рамках подготовки к ремонту также планируется демонтаж контактной сети и опор, что приведет к приостановке работы троллейбусов № 7, 16 и 67 через мост. Для обеспечения транспортной доступности жителей Левобережья вместо троллейбусов организуют автобусное сообщение.

Напомним, что ранее сроки завершения ремонта бульвара Архитекторов на Левобережье перенесли на 2025 год.

Теперь официально. Завершение ремонта бульвара Архитекторов перенесли на 2025 год
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Ограничение движения#Демонтаж#Новости#Троллейбусы#Ремонтные работы#Телецентр
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