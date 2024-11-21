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Posted 21 ноября, 13:00

Published 21 ноября, 13:00

Modified 21 ноября, 13:00

Updated 21 ноября, 13:00

В Омске разыскивают мужчину, пропавшего больше месяца назад

В Омске разыскивают мужчину, пропавшего больше месяца назад

21 ноября 2024, 13:00
Фото: 1MI.
О местонахождении 49-летнего омича ничего неизвестно с 10 октября.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» начали собирать добровольцев, которые примут участие в поисках 49-летнего омича, пропавшего больше месяца назад. О местонахождении мужчины ничего не было известно с 10 октября.

В день исчезновения он был одет в черную куртку, черные штаны и кроссовки. Приметы омича следующие: рост 185 см, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Его фото также опубликовали волонтеры.

Напомним, что сейчас в Омске разыскивают еще одного мужчину. 48-летний Тлектес Касамбаев вышел из дома на улице 2-й Комсомольской 29 октября и до сих пор не вернулся.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропал омич#Поиск пропавших#Пропал#Пропажа#Пропал мужчина
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