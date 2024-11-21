В Омске разыскивают мужчину, пропавшего больше месяца назад

Posted 21 ноября, 13:00
Published 21 ноября, 13:00
Modified 21 ноября, 13:00
Updated 21 ноября, 13:00
В поисковом отряде «Лиза Алерт» начали собирать добровольцев, которые примут участие в поисках 49-летнего омича, пропавшего больше месяца назад. О местонахождении мужчины ничего не было известно с 10 октября.
В день исчезновения он был одет в черную куртку, черные штаны и кроссовки. Приметы омича следующие: рост 185 см, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Его фото также опубликовали волонтеры.
Напомним, что сейчас в Омске разыскивают еще одного мужчину. 48-летний Тлектес Касамбаев вышел из дома на улице 2-й Комсомольской 29 октября и до сих пор не вернулся.