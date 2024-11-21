gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 09:01

Published 21 ноября, 09:01

Modified 21 ноября, 09:03

Updated 21 ноября, 09:03

В Омске раскрыли банду неонацистов

В Омске раскрыли банду неонацистов

21 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Молодые люди, среди которых были поклонниками российской имперской символики, придерживались экстремистских убеждений.

В Омске разоблачена группа с радикальными националистическими взглядами, которые активно пропагандировали идеи превосходства. Об этом сообщают «Вести Омск» со ссылкой на Центр противодействия экстремизму.

У участников были свои символы, а их идеология основана на национал-социалистических принципах. Общение молодых людей происходило через мессенджеры, где они обменивались рекомендациями по конспирации и совершению преступлений.

Как сообщили в Центре по противодействию экстремизму, у группировки был лидер, который координировал деятельность сообщества. Лидер группы являлся основным организатором, а рядом с ним было несколько доверенных лиц, между которыми четко прописывались обязанности.

Известно, что группа объединяла молодых людей с общими интересами, такими как чтение запрещенной литературы, спорт и одежда, характерная для скинхедов. Члены сообщества скрывались за масками. Они часто собирались в заброшенных зданиях Омска, где оставляли граффити с запрещенной символикой.

В настоящее время уголовное дело против лидера группы передано в суд. Девятнадцатилетнему омичу, организовавшему экстремистское сообщество, грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее мы писали о том, как опасное хобби омского студента грозит пожизненным заключением.

Бастрыкин взял под контроль дело о нападении омского студента на преподавателя
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Преступность#Экстремизм#Новости#Скинхеды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика