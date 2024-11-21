В Омске раскрыли банду неонацистов

Posted 21 ноября, 09:01
Published 21 ноября, 09:01
Modified 21 ноября, 09:03
Updated 21 ноября, 09:03
В Омске разоблачена группа с радикальными националистическими взглядами, которые активно пропагандировали идеи превосходства. Об этом сообщают «Вести Омск» со ссылкой на Центр противодействия экстремизму.
У участников были свои символы, а их идеология основана на национал-социалистических принципах. Общение молодых людей происходило через мессенджеры, где они обменивались рекомендациями по конспирации и совершению преступлений.
Как сообщили в Центре по противодействию экстремизму, у группировки был лидер, который координировал деятельность сообщества. Лидер группы являлся основным организатором, а рядом с ним было несколько доверенных лиц, между которыми четко прописывались обязанности.
Известно, что группа объединяла молодых людей с общими интересами, такими как чтение запрещенной литературы, спорт и одежда, характерная для скинхедов. Члены сообщества скрывались за масками. Они часто собирались в заброшенных зданиях Омска, где оставляли граффити с запрещенной символикой.
В настоящее время уголовное дело против лидера группы передано в суд. Девятнадцатилетнему омичу, организовавшему экстремистское сообщество, грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее мы писали о том, как опасное хобби омского студента грозит пожизненным заключением.