В Омске раскрыли банду неонацистов

У участников были свои символы, а их идеология основана на национал-социалистических принципах. Общение молодых людей происходило через мессенджеры, где они обменивались рекомендациями по конспирации и совершению преступлений.



Как сообщили в Центре по противодействию экстремизму, у группировки был лидер, который координировал деятельность сообщества. Лидер группы являлся основным организатором, а рядом с ним было несколько доверенных лиц, между которыми четко прописывались обязанности.



Известно, что группа объединяла молодых людей с общими интересами, такими как чтение запрещенной литературы, спорт и одежда, характерная для скинхедов. Члены сообщества скрывались за масками. Они часто собирались в заброшенных зданиях Омска, где оставляли граффити с запрещенной символикой.



В настоящее время уголовное дело против лидера группы передано в суд. Девятнадцатилетнему омичу, организовавшему экстремистское сообщество, грозит до 10 лет тюрьмы.



Напомним, что ранее мы писали о том, как опасное хобби омского студента грозит пожизненным заключением.