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Posted 21 ноября, 12:24

Published 21 ноября, 12:24

Modified 21 ноября, 12:26

Updated 21 ноября, 12:26

В Омске проведут проверку образовательного учреждения из-за аварийного состояния

В Омске проведут проверку образовательного учреждения из-за аварийного состояния

21 ноября 2024, 12:24
Фото: СУ СК России по Омской области.
Следственный комитет Омской области начал проверку после сообщений о потенциальной угрозе безопасности в одной из местных школ из-за аварийного состояния помещений.

В Омске началась доследственная проверка в связи с сообщением, опубликованным в средствах массовой информации, о критическом состоянии помещений одной из местных школ. Следком по Омской области инициировал данное расследование после получения информации о том, что отделка классов и электрическая проводка в образовательном учреждении находятся в аварийном состоянии, что может представлять угрозу для здоровья и безопасности учащихся.

На данный момент следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, связанных с состоянием школы. В случае выявления признаков халатности, дело могут квалифицировать по статье 293 УК РФ.

Напомним, что в омских школах и детских садах наблюдается значительная нехватка работников. По данным департамента образования, в школах открыты 302 вакансии для учителей по основным предметам, а в 69 детских садах требуются воспитатели.

В омских школах не хватает больше трехсот учителей по основным предметам
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Школа#Безопасность#Проверка#Новости#Следственные органы
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