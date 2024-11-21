В Омске проведут проверку образовательного учреждения из-за аварийного состояния

В Омске началась доследственная проверка в связи с сообщением, опубликованным в средствах массовой информации, о критическом состоянии помещений одной из местных школ. Следком по Омской области инициировал данное расследование после получения информации о том, что отделка классов и электрическая проводка в образовательном учреждении находятся в аварийном состоянии, что может представлять угрозу для здоровья и безопасности учащихся.



На данный момент следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, связанных с состоянием школы. В случае выявления признаков халатности, дело могут квалифицировать по статье 293 УК РФ.