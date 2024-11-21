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Posted 21 ноября, 11:13

Published 21 ноября, 11:13

Modified 21 ноября, 11:15

Updated 21 ноября, 11:15

В Омске продлили полномочия министра культуры еще на один год

21 ноября 2024, 11:13
Исполняющий обязанности губернатора Омской области подписал распоряжение о назначении Юрия Трофимова на пост министра культуры региона.

Исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Ушаков утвердил новое назначение в сфере культуры. На должность министра культуры назначили Юрия Трофимова. Контракт с ним будет действовать в течение одного года, вплоть до ноября 2025 года.

Фото: Скриншот с сайта «pravo.gov.ru»

Юрий Трофимов занимает пост министра культуры с июня 2017 года. С 2000 по 2011 год, Трофимов был на позиции заместителя директора в Омском государственном историко-краеведческом музее, а с 2011 по 2017 год, он возглавлял Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

Напомним, что ранее подписали назначение на должность первого заместителя министра здравоохранения Омской области. С 21 ноября пост вновь занял Андрей Сухарев.

В Омске на год продлили полномочия первого заместителя минздрава
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#Екатерина Тараленко#Культура#Омск#Омская область#Музей#Новости#Дмитрий Ушаков#Юрий Трофимов
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