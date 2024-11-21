В Омске продлили полномочия министра культуры еще на один год

Юрий Трофимов занимает пост министра культуры с июня 2017 года. С 2000 по 2011 год, Трофимов был на позиции заместителя директора в Омском государственном историко-краеведческом музее, а с 2011 по 2017 год, он возглавлял Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.