В Омске продлили полномочия министра культуры еще на один год

Posted 21 ноября, 11:13
Published 21 ноября, 11:13
Modified 21 ноября, 11:15
Updated 21 ноября, 11:15
Исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Ушаков утвердил новое назначение в сфере культуры. На должность министра культуры назначили Юрия Трофимова. Контракт с ним будет действовать в течение одного года, вплоть до ноября 2025 года.
Юрий Трофимов занимает пост министра культуры с июня 2017 года. С 2000 по 2011 год, Трофимов был на позиции заместителя директора в Омском государственном историко-краеведческом музее, а с 2011 по 2017 год, он возглавлял Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.
Напомним, что ранее подписали назначение на должность первого заместителя министра здравоохранения Омской области. С 21 ноября пост вновь занял Андрей Сухарев.