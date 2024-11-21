Теперь официально: в «Авангард» из СКА перешел нападающий Эмиль Галимов

Posted 21 ноября, 13:38
Published 21 ноября, 13:38
Modified 21 ноября, 13:42
Updated 21 ноября, 13:42
В «Авангарде» объявили о подписании контракта с 32-летним нападающим Эмилем Галимовым. Игрок перешел в омский клуб в результате обмена со СКА, «армейцы» получили денежную компенсацию. Соглашение с форвардом заключено до окончания сезона 2024/2025.
«Эмиль Галимов — техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу», — прокомментировал прибавление в команде генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Эмиль Галимов успел поиграть за «Нефтехимик», «Локомотив», «Ак Барс» и СКА. За 594 матча набрал 228 (109+119) очков, его показатель полезности составил +74. Известно, что в Омске Галимов будет играть под номером 72.
Напомним, что в результате обмена в Омск может приехать и вратарь «армейцев» Никита Серебряков. «Авангард» пока не заявлял об этом официально, но агент игрока Сергей Исаков уже подтвердил такой трансфер и добавил, что ситуация должна решиться в ближайшее время.
В этом сезоне Никита Серебряков провел пять матчей в составе СКА, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.