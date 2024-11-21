Теперь официально: в «Авангард» из СКА перешел нападающий Эмиль Галимов

Напомним, что в результате обмена в Омск может приехать и вратарь «армейцев» Никита Серебряков. «Авангард» пока не заявлял об этом официально, но агент игрока Сергей Исаков уже подтвердил такой трансфер и добавил, что ситуация должна решиться в ближайшее время.