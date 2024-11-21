СКА хотел забрать омского защитника Гуляева в обмен на Серебрякова

В этом сезоне Никита Серебряков провел пять матчей в составе СКА, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.