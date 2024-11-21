СКА хотел забрать омского защитника Гуляева в обмен на Серебрякова

Posted 21 ноября, 10:43
Published 21 ноября, 10:43
Modified 21 ноября, 10:45
Updated 21 ноября, 10:45
Стало известно, что в недавнем обмене с «Авангардом» СКА хотел получить 19-летнего защитника Михаила Гуляева. Напомним, что в результате переговоров в Омск отправятся вратарь Никита Серебряков и нападающий Эмиль Галимов, а в Питер — вратарь Станислав Бережной. Подробности сделки стали известны «Спорт-экспрессу».
По информации спортивного портала, трансфером занимался лично новый председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников, он же сыграл роль в подписании омским клубом Наиля Якупова, который начал сезон в «Куньлуне». На старте переговоров у «армейцев» была глобальная цель — забрать в состав защитника Михаила Гуляева, но руководство «ястребов» не поддержало такую идею.
Также известно, что благодаря обмену СКА сможет освободить около 31 миллиона рублей из бюджета на зарплаты игроков, именно такую сумму Серебряков должен был получить за оставшуюся часть сезона.
Напомним, что вчера информацию о переходе Никиты Серебрякова в «Авангард» подтвердил его агент Сергей Исаков, также добавив, что трансфер состоится в ближайшее время.
В этом сезоне Никита Серебряков провел пять матчей в составе СКА, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.