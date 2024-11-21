Реорганизация здравоохранения: какие омские поликлиники планируют объединить

Posted 21 ноября, 08:09
Published 21 ноября, 08:09
Modified 21 ноября, 08:11
Updated 21 ноября, 08:11
Минздрав Омской области планирует оптимизировать работу городских медицинских учреждений путем объединения нескольких поликлиник. Главная цель реорганизации — улучшение доступа жителей к высокотехнологичной диагностике и специализированной медицинской помощи.
В частности, планируется присоединить поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13. ГП №13 имеет более современное оборудование и располагает специалистами востребованных направлений, такими как эндокринология, неврология, офтальмология и эндоскопия.
«Теперь попасть на прием к врачу-эндокринологу пациентам, ранее прикрепленным к поликлиническому отделению № 1, будет проще», — отмечают в омском минздраве.
Также в планах Министерства здравоохранения — присоединение основной поликлиники ГП №1 на улице Карла Либкнехта к Клиническому диагностическому центру. Это объединение предоставит пациентам доступ к более широкому спектру диагностических и лабораторных исследований. В результате омичи смогут быстрее получать результаты анализов и проходить необходимые обследования.
Важным аспектом реорганизации является обновление медицинского оборудования. В рамках программы планируется приобрести новый маммограф, модернизировать рентгеновское оборудование и установить аппарат МРТ в травматологическом пункте.