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Posted 21 ноября, 08:09

Published 21 ноября, 08:09

Modified 21 ноября, 08:11

Updated 21 ноября, 08:11

В Омске объединят медицинские учреждения

Реорганизация здравоохранения: какие омские поликлиники планируют объединить

21 ноября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске объединят медицинские учреждения

Минздрав Омской области инициирует реорганизацию городских поликлиник для улучшения доступа к высокотехнологичной медицинской помощи. Министерство планирует объединить учреждения и обновить оборудование.

Минздрав Омской области планирует оптимизировать работу городских медицинских учреждений путем объединения нескольких поликлиник. Главная цель реорганизации — улучшение доступа жителей к высокотехнологичной диагностике и специализированной медицинской помощи.

В частности, планируется присоединить поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13. ГП №13 имеет более современное оборудование и располагает специалистами востребованных направлений, такими как эндокринология, неврология, офтальмология и эндоскопия.

«Теперь попасть на прием к врачу-эндокринологу пациентам, ранее прикрепленным к поликлиническому отделению № 1, будет проще», — отмечают в омском минздраве.

Также в планах Министерства здравоохранения — присоединение основной поликлиники ГП №1 на улице Карла Либкнехта к Клиническому диагностическому центру. Это объединение предоставит пациентам доступ к более широкому спектру диагностических и лабораторных исследований. В результате омичи смогут быстрее получать результаты анализов и проходить необходимые обследования.

Важным аспектом реорганизации является обновление медицинского оборудования. В рамках программы планируется приобрести новый маммограф, модернизировать рентгеновское оборудование и установить аппарат МРТ в травматологическом пункте.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Минздрав#Медицина#Поликлиники#Новости#Реорганизация#Оборудование#Диагностика
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