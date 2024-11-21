Реорганизация здравоохранения: какие омские поликлиники планируют объединить

Также в планах Министерства здравоохранения — присоединение основной поликлиники ГП №1 на улице Карла Либкнехта к Клиническому диагностическому центру. Это объединение предоставит пациентам доступ к более широкому спектру диагностических и лабораторных исследований. В результате омичи смогут быстрее получать результаты анализов и проходить необходимые обследования.