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Posted 21 ноября, 12:05

Published 21 ноября, 12:05

Modified 21 ноября, 12:05

Updated 21 ноября, 12:05

РЭО предупредил о вреде телевизоров с люминесцентной подсветкой для экологии

РЭО предупредил о вреде телевизоров с люминесцентной подсветкой для экологии

21 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал исследование, из которого следует, что телевизоры с люминесцентной подсветкой (CCFL) представляют большую опасность для экологии и здоровья людей.

В ЖК-дисплеях таких устройств используется токсичная ртуть: 3,5 мг на одну лампу. Столько же содержится в двух ртутных термометрах.

В случае повреждения лампы опасный тяжелый металл может просочиться в почву и грунтовые воды, а пары ртути очень опасны и даже смертельны для человека. Об этом пишет 56orb.ru.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), но только пять процентов от этого объема проходит переработку. На бытовую технику, включая телевизоры, приходится 67% от общего объема отходов электроники.

С прошлого года в стране вступили в силу новые правила утилизации ОЭЭО, предусматривающие обязательную переработку до 85% электроники. Однако для достижения этих показателей важно соблюдение ряда мер. РЭО подчеркивает необходимость правильной транспортировки, хранения и переработки телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы избежать повреждения ламп и утечки ртути.

Эксперты призывают граждан и бизнес ответственно подходить к вопросу утилизации, отправляя технику исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия.

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