РЭО предупредил о вреде телевизоров с люминесцентной подсветкой для экологии

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), но только пять процентов от этого объема проходит переработку. На бытовую технику, включая телевизоры, приходится 67% от общего объема отходов электроники.