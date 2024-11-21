РЭО предупредил о вреде телевизоров с люминесцентной подсветкой для экологии

Posted 21 ноября, 12:05
Published 21 ноября, 12:05
Modified 21 ноября, 12:05
Updated 21 ноября, 12:05
В ЖК-дисплеях таких устройств используется токсичная ртуть: 3,5 мг на одну лампу. Столько же содержится в двух ртутных термометрах.
В случае повреждения лампы опасный тяжелый металл может просочиться в почву и грунтовые воды, а пары ртути очень опасны и даже смертельны для человека. Об этом пишет 56orb.ru.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), но только пять процентов от этого объема проходит переработку. На бытовую технику, включая телевизоры, приходится 67% от общего объема отходов электроники.
С прошлого года в стране вступили в силу новые правила утилизации ОЭЭО, предусматривающие обязательную переработку до 85% электроники. Однако для достижения этих показателей важно соблюдение ряда мер. РЭО подчеркивает необходимость правильной транспортировки, хранения и переработки телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы избежать повреждения ламп и утечки ртути.
Эксперты призывают граждан и бизнес ответственно подходить к вопросу утилизации, отправляя технику исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия.