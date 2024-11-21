Проект школы на 1550 мест на берегу Замарайки поддержали на омском архсовете

На Левобережье Омска в микрорайоне «Кварталы Драверта» возведут физико-химический лицей, рассчитанный на 1550 учеников. Здание школы будет облицовано кирпичом, произведенным в Кирово-Чепецке, и мокрой штукатуркой. Для учителей предусмотрена подземная парковка. Строительство будет полностью финансироваться застройщиком.