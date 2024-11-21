Проект школы на 1550 мест на берегу Замарайки поддержали на омском архсовете

Posted 21 ноября, 05:51
Published 21 ноября, 05:51
Modified 21 ноября, 05:53
Updated 21 ноября, 05:53
Документы рассматривали на городском архитектурном совете накануне, 20 ноября, сообщает Омск-информ.
На Левобережье Омска в микрорайоне «Кварталы Драверта» возведут физико-химический лицей, рассчитанный на 1550 учеников. Здание школы будет облицовано кирпичом, произведенным в Кирово-Чепецке, и мокрой штукатуркой. Для учителей предусмотрена подземная парковка. Строительство будет полностью финансироваться застройщиком.
На вчерашнем городском архитектурно-градостроительном совете технический директор компании «Брусника» в Омске Евгений Головкин представил проект будущей школы.
«Мы учли все ошибки строительства первых школ в Новосибирске и в Москве, и на основании этого родили некую матрицу для реализации проекта в регионах», — рассказал представитель инвестора.
Архитектор Лариса Маслова предложила включить в проект крытый плавательный бассейн, однако представитель «Брусники» сообщил, что такая необходимость не была предусмотрена. Представители архитектурного совета рекомендовали обсудить возможность строительства бассейна с департаментом образования Омской области.
Проект школы был единогласно поддержан членами архитектурного совета и передан на рассмотрение в Омскую область.
Ранее мы подробнее писали о проекте благоустройства, который представила «Брусника».