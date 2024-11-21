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Posted 21 ноября, 05:51

Published 21 ноября, 05:51

Modified 21 ноября, 05:53

Updated 21 ноября, 05:53

Проект школы на 1550 мест на берегу Замарайки поддержали на омском архсовете

Проект школы на 1550 мест на берегу Замарайки поддержали на омском архсовете

21 ноября 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney.
Проект пятиэтажной школы, расположенной в границах улиц Крупской, Шаронова и бульвара Архитекторов, был поддержан городским архитектурным советом.

Документы рассматривали на городском архитектурном совете накануне, 20 ноября, сообщает Омск-информ.

На Левобережье Омска в микрорайоне «Кварталы Драверта» возведут физико-химический лицей, рассчитанный на 1550 учеников. Здание школы будет облицовано кирпичом, произведенным в Кирово-Чепецке, и мокрой штукатуркой. Для учителей предусмотрена подземная парковка. Строительство будет полностью финансироваться застройщиком.

На вчерашнем городском архитектурно-градостроительном совете технический директор компании «Брусника» в Омске Евгений Головкин представил проект будущей школы.

«Мы учли все ошибки строительства первых школ в Новосибирске и в Москве, и на основании этого родили некую матрицу для реализации проекта в регионах», — рассказал представитель инвестора.

Архитектор Лариса Маслова предложила включить в проект крытый плавательный бассейн, однако представитель «Брусники» сообщил, что такая необходимость не была предусмотрена. Представители архитектурного совета рекомендовали обсудить возможность строительства бассейна с департаментом образования Омской области.

Проект школы был единогласно поддержан членами архитектурного совета и передан на рассмотрение в Омскую область.

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#Ольга Акамова#Омск#Благоустройство#Школа#Инвестиции#Строительство#Новости#Архитектура#Левобережье#Брусника#Кварталы Драверта
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