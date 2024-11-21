По инициативе Хоценко в сельской школе в Омской области открылся компьютерный класс

Posted 21 ноября, 07:35
Published 21 ноября, 07:35
Modified 21 ноября, 10:36
Updated 21 ноября, 10:36
На встрече с жителями Большереченского района губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о решении об оснащении сельской школы современным компьютерным классом.
Для создания нового образовательного пространства было выделено около 1 миллиона рублей. Средства пошли на покупку и установку оборудования для учебного процесса.
«Мы продолжаем работать над созданием современных условий для наших детей. Новый компьютерный класс в школе Курносово — это результат нашего совместного решения с местными жителями. Очень важно, чтобы дети были довольны, и это главная цель», — отметил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.