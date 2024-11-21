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Posted 21 ноября, 07:35

Published 21 ноября, 07:35

Modified 21 ноября, 10:36

Updated 21 ноября, 10:36

По инициативе Хоценко в сельской школе в Омской области открылся компьютерный класс

По инициативе Хоценко в сельской школе в Омской области открылся компьютерный класс

21 ноября 2024, 07:35
Фото: Правительство Омской области.
В селе Курносово было принято решение об оснащении школы современным компьютерным классом.

На встрече с жителями Большереченского района губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о решении об оснащении сельской школы современным компьютерным классом.

Для создания нового образовательного пространства было выделено около 1 миллиона рублей. Средства пошли на покупку и установку оборудования для учебного процесса.

Фото: Правительство Омской области
«Мы продолжаем работать над созданием современных условий для наших детей. Новый компьютерный класс в школе Курносово — это результат нашего совместного решения с местными жителями. Очень важно, чтобы дети были довольны, и это главная цель», — отметил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.
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#Ольга Акамова#Образование#Омск#Омская область#Школа#Бюджет#Новости#Хоценко
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