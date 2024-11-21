Окучивали со всех сторон. Пенсионерка из Омска лишилась спокойствия из-за мошенников

Posted 21 ноября, 08:40
Published 21 ноября, 08:40
Modified 21 ноября, 08:42
Updated 21 ноября, 08:42
67-летняя жительница Ленинского округа стала жертвой аферы. Звонки от мошенников стали поступать с начала сентября, рассказали в пресс-службе омской полиции.
Мошенники представлялись сотрудниками почты, Центробанка и правоохранительных органов, внушая доверие. Под их диктовку женщина оформила кредит в банке, купила смартфон, установила специальное приложение и перевела средства на указанные счета. Затем она продала свою квартиру и также отправила вырученные деньги мошенникам.
Обман вскрылся только после того, как пенсионерка рассказала обо всем дочери. Ущерб составил 4,3 миллиона рублей.
«Женщина позвонила, назвала меня по имени-отчеству и представилась работником почты. Она сказала, что на мое имя пришло письмо с документом, и спросила, как мне удобнее его получить: на почте или по месту жительства. Конечно, по месту жительства. Тогда она сказала, что сейчас придет смс с кодом, и попросила назвать эти цифры», — рассказала пострадавшая полицейским.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас полиция ведет розыск преступников, лишивших обманом пожилую женщину жилья и всех сбережений.
Город55 напоминает: никогда не передавайте личные данные или коды из смс неизвестным лицам. Будьте бдительны!
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