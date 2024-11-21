Окучивали со всех сторон. Пенсионерка из Омска лишилась спокойствия из-за мошенников

Мошенники представлялись сотрудниками почты, Центробанка и правоохранительных органов, внушая доверие. Под их диктовку женщина оформила кредит в банке, купила смартфон, установила специальное приложение и перевела средства на указанные счета. Затем она продала свою квартиру и также отправила вырученные деньги мошенникам.