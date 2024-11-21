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Posted 21 ноября, 08:40

Published 21 ноября, 08:40

Modified 21 ноября, 08:42

Updated 21 ноября, 08:42

Омичка потеряла квартиру и оформила кредит из-за мошенников

Окучивали со всех сторон. Пенсионерка из Омска лишилась спокойствия из-за мошенников

21 ноября 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney.

Омичка потеряла квартиру и оформила кредит из-за мошенников

Жительница Омска попалась на классические уловки мошенников и лишилась квартиры.

67-летняя жительница Ленинского округа стала жертвой аферы. Звонки от мошенников стали поступать с начала сентября, рассказали в пресс-службе омской полиции.

Мошенники представлялись сотрудниками почты, Центробанка и правоохранительных органов, внушая доверие. Под их диктовку женщина оформила кредит в банке, купила смартфон, установила специальное приложение и перевела средства на указанные счета. Затем она продала свою квартиру и также отправила вырученные деньги мошенникам.

Обман вскрылся только после того, как пенсионерка рассказала обо всем дочери. Ущерб составил 4,3 миллиона рублей.

«Женщина позвонила, назвала меня по имени-отчеству и представилась работником почты. Она сказала, что на мое имя пришло письмо с документом, и спросила, как мне удобнее его получить: на почте или по месту жительства. Конечно, по месту жительства. Тогда она сказала, что сейчас придет смс с кодом, и попросила назвать эти цифры», — рассказала пострадавшая полицейским.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас полиция ведет розыск преступников, лишивших обманом пожилую женщину жилья и всех сбережений.

Город55 напоминает: никогда не передавайте личные данные или коды из смс неизвестным лицам. Будьте бдительны!

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#Ольга Акамова#Полиция#Омск#Мошенничество#Центробанк#Уголовное дело#Мошенники#Кредит#Новости#Почта#Преступления
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