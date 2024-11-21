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Posted 21 ноября, 03:45

Published 21 ноября, 03:45

Modified 21 ноября, 03:47

Updated 21 ноября, 03:47

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за ремонта

Не из-за тумана. На «трассе смерти» в Омской области ввели реверсивное движение

21 ноября 2024, 03:45
Фото: 1MI.

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за ремонта

На участке опасной трассы ввели ограничения на время ремонта, сообщили в Госавтоинспекции.

На участке 97–98 км федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск введены временные ограничения из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — уточнили в ведомстве.

Для получения актуальной информации о сроках завершения работ можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-200-63-06.

Раннее мы писали о том, как обезопасить себя на дороге.

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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Дорожные работы#Горячая линия#Трасса смерти
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