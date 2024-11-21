Не из-за тумана. На «трассе смерти» в Омской области ввели реверсивное движение

Posted 21 ноября, 03:45
Published 21 ноября, 03:45
Modified 21 ноября, 03:47
Updated 21 ноября, 03:47
На участке 97–98 км федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск введены временные ограничения из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«На проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — уточнили в ведомстве.
Для получения актуальной информации о сроках завершения работ можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-200-63-06.
Раннее мы писали о том, как обезопасить себя на дороге.