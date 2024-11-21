Мыши и макароны: Роспотребнадзор начал проверку омской школы после жалоб родителей

Ситуацию также прокомментировали в администрации Омска. В мэрии сообщили, что расходы на ремонт образовательных учреждений финансируются из городского бюджета, и необходимость ремонта школы и детского сада будет рассмотрена при выделении дополнительных средств. В 2024 году в школе уже ремонтировали учебные кабинеты. Администрация подчеркнула, что родители могут участвовать в контроле за качеством питания в столовой.