Мыши и макароны: Роспотребнадзор начал проверку омской школы после жалоб родителей

Posted 21 ноября, 03:34
Published 21 ноября, 03:34
Modified 21 ноября, 03:36
Updated 21 ноября, 03:36
Омичи рассказали, что на третьем этаже санузел с поврежденной плиткой и сломанными дверями. Неудовлетворительное состояние наблюдается и в пришкольном детском саду.
В сообществе группы ВКонтакте «Омск Live» родители бьют тревогу:
«По школе перемещаются мыши, дети их ловят. Это ужас!».
«В детском саду повара все поувольнялись. Приходят совместители. Завхоз вовремя не подала и не составила смету дети детского сада питались одними макаронами!!! И все молчат, все скрывают!!!».
Роспотребнадзор начал проверку школы №99 в Омске после многочисленных жалоб родителей.
«Управлением Роспотребнадзора по Омской области начато проведение соответствующих мероприятий. При выявлении нарушений санитарного законодательства, будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ», — сообщили в ведомстве.
Ситуацию также прокомментировали в администрации Омска. В мэрии сообщили, что расходы на ремонт образовательных учреждений финансируются из городского бюджета, и необходимость ремонта школы и детского сада будет рассмотрена при выделении дополнительных средств. В 2024 году в школе уже ремонтировали учебные кабинеты. Администрация подчеркнула, что родители могут участвовать в контроле за качеством питания в столовой.