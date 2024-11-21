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Posted 21 ноября, 03:34

Published 21 ноября, 03:34

Modified 21 ноября, 03:36

Updated 21 ноября, 03:36

Роспотребнадзор начал проверку школы №99 после жалоб родителей

Мыши и макароны: Роспотребнадзор начал проверку омской школы после жалоб родителей

21 ноября 2024, 03:34
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор начал проверку школы №99 после жалоб родителей

По словам родителей, здание начальной школы находится в плачевном состоянии.

Омичи рассказали, что на третьем этаже санузел с поврежденной плиткой и сломанными дверями. Неудовлетворительное состояние наблюдается и в пришкольном детском саду.

В сообществе группы ВКонтакте «Омск Live» родители бьют тревогу:

«По школе перемещаются мыши, дети их ловят. Это ужас!».
«В детском саду повара все поувольнялись. Приходят совместители. Завхоз вовремя не подала и не составила смету дети детского сада питались одними макаронами!!! И все молчат, все скрывают!!!».

Роспотребнадзор начал проверку школы №99 в Омске после многочисленных жалоб родителей.

«Управлением Роспотребнадзора по Омской области начато проведение соответствующих мероприятий. При выявлении нарушений санитарного законодательства, будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ», — сообщили в ведомстве.

Ситуацию также прокомментировали в администрации Омска. В мэрии сообщили, что расходы на ремонт образовательных учреждений финансируются из городского бюджета, и необходимость ремонта школы и детского сада будет рассмотрена при выделении дополнительных средств. В 2024 году в школе уже ремонтировали учебные кабинеты. Администрация подчеркнула, что родители могут участвовать в контроле за качеством питания в столовой.

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#Ольга Акамова#Ремонт#Омск#Роспотребнадзор#Школа#Жалобы#Родители#Бюджет#Детский сад#Новости#Учреждения#Гигиена
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