Конкурсный управляющий «Сиблифта» отсудил у кредитора возвращенный долг

В этом случае у «Дальтехгаза» остается только вариант с Верховным судом. Эта компания зарегистрирована в Хабаровске и специализируется на производстве промышленных газов, ее выручка за 2023 год составила 176 млн рублей, а чистая прибыль — 10,7 млн.