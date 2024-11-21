Конкурсный управляющий «Сиблифта» отсудил у кредитора возвращенный долг

Posted 21 ноября, 11:09
Published 21 ноября, 11:09
Modified 21 ноября, 11:11
Updated 21 ноября, 11:11
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение по кассационной жалобе одного из кредиторов ООО «ПКФ Сиблифт» — ООО «Дальтехгаз». Конкурсный управляющий обанкротившегося «Сиблифта» Иван Климентов оспорил в суде одну из сделок фирмы — выплату «Дальтехгазу» долга в размере 14,3 млн рублей. Кроме того, он потребовал от «Дальтехгаза» заплатить 1,9 млн рублей за «пользование чужими денежными средствами».
Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. «Дальтехгаз» двинулся в апелляцию, но проиграл и там. Тогда он подал кассационную жалобу. Окружной суд постановил: «Определение Арбитражного суда Омской области и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения».
В этом случае у «Дальтехгаза» остается только вариант с Верховным судом. Эта компания зарегистрирована в Хабаровске и специализируется на производстве промышленных газов, ее выручка за 2023 год составила 176 млн рублей, а чистая прибыль — 10,7 млн.