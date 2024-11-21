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Posted 21 ноября, 11:09

Published 21 ноября, 11:09

Modified 21 ноября, 11:11

Updated 21 ноября, 11:11

Конкурсный управляющий «Сиблифта» отсудил у кредитора компании 14 млн рублей

Конкурсный управляющий «Сиблифта» отсудил у кредитора возвращенный долг

21 ноября 2024, 11:09

Конкурсный управляющий «Сиблифта» отсудил у кредитора компании 14 млн рублей

Решение двух первых инстанций устояло еще и в кассации.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение по кассационной жалобе одного из кредиторов ООО «ПКФ Сиблифт» — ООО «Дальтехгаз». Конкурсный управляющий обанкротившегося «Сиблифта» Иван Климентов оспорил в суде одну из сделок фирмы — выплату «Дальтехгазу» долга в размере 14,3 млн рублей. Кроме того, он потребовал от «Дальтехгаза» заплатить 1,9 млн рублей за «пользование чужими денежными средствами».

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. «Дальтехгаз» двинулся в апелляцию, но проиграл и там. Тогда он подал кассационную жалобу. Окружной суд постановил: «Определение Арбитражного суда Омской области и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения».

В этом случае у «Дальтехгаза» остается только вариант с Верховным судом. Эта компания зарегистрирована в Хабаровске и специализируется на производстве промышленных газов, ее выручка за 2023 год составила 176 млн рублей, а чистая прибыль — 10,7 млн.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Сиблифт
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