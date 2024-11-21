Хоценко рассказал о ликвидации крупной свалки на Левобережье Омска

Posted 21 ноября, 11:28
Published 21 ноября, 11:28
Modified 21 ноября, 11:28
Updated 21 ноября, 11:28
Сегодня губернатор Виталий Хоценко рассказал о ликвидации крупной свалки на территории Кировского округа. Рекультивацию отходов организовали в рамках президентского нацпроекта «Экология».
«Весной здесь будет высажен газон. Полигон действовал с 1952 до 2015 года. Это не первая свалка, которую рекультивировали на территории Омска. Ранее завершены работы по рекультивации в Центральном и Советском округах. Полигон в Ленинском округе подрядчик обещает сдать до конца года», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
За время работы полигона на нем накопилось около 3,8 млн кубометров мусора, его площадь составила 42,2 га. Сейчас, после ликвидации, специалисты восстанавливают поврежденные земли, укладывают грунт и сеют траву.
Отмечается, что в рамках нацпроекта в Омске исчезло уже четыре свалки: в Центральном, Советском, Кировском и Ленинском округах, на них мусор копился еще с середины прошлого века.
Напомним, что в следующие три года Омская область получил почти 2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Межбюджетный трансферт в 2025 году составит 533,1 млн рублей.