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Posted 21 ноября, 06:03

Published 21 ноября, 06:03

Modified 21 ноября, 06:05

Updated 21 ноября, 06:05

Омичам рассказали, кто убирает снег на дорогах

Город снова в снегу: омичам рассказали, сколько машин убирают заснеженные дороги

21 ноября 2024, 06:03
Фото: 1MI.

Омичам рассказали, кто убирает снег на дорогах

Сильные снегопады в Омске требуют максимальной мобилизации коммунальных служб.

Как сообщили в пресс-центре администрации города, на уборку снега выведены все доступные силы.

По поручению мэра Омска Сергея Шелеста, работы ведутся в усиленном режиме. На улицы города вышли 198 рабочих, занимающихся уборкой пешеходных зон и остановок, а также 166 единиц спецтехники. Дополнительно после ночной пересменки к уборке подключатся еще более 150 снегоуборочных машин.

«В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову простроить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега», — сообщается в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

По словам администрации Омска, за прошедшие сутки с городских улиц на полигоны вывезли около 3920 кубометров снега, или порядка 392 «КамАЗов». Коммерческие организации также присоединились к вывозу снежной массы, сдав 600 кубометров.

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#Ольга Акамова#Омск#Новости
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