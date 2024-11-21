Город снова в снегу: омичам рассказали, сколько машин убирают заснеженные дороги

Posted 21 ноября, 06:03
Published 21 ноября, 06:03
Modified 21 ноября, 06:05
Updated 21 ноября, 06:05
Как сообщили в пресс-центре администрации города, на уборку снега выведены все доступные силы.
По поручению мэра Омска Сергея Шелеста, работы ведутся в усиленном режиме. На улицы города вышли 198 рабочих, занимающихся уборкой пешеходных зон и остановок, а также 166 единиц спецтехники. Дополнительно после ночной пересменки к уборке подключатся еще более 150 снегоуборочных машин.
«В связи с погодными условиями дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову простроить дневную работу окружных ДЭУ таким образом, чтобы, не мешая движению автотранспорта в часы пик, очистить основные дороги от снега», — сообщается в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
По словам администрации Омска, за прошедшие сутки с городских улиц на полигоны вывезли около 3920 кубометров снега, или порядка 392 «КамАЗов». Коммерческие организации также присоединились к вывозу снежной массы, сдав 600 кубометров.
Ранее мы писали о том, как омичи раскритиковали уборку дорог после снегопадов.