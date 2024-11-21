Город снова в снегу: омичам рассказали, сколько машин убирают заснеженные дороги

По поручению мэра Омска Сергея Шелеста, работы ведутся в усиленном режиме. На улицы города вышли 198 рабочих, занимающихся уборкой пешеходных зон и остановок, а также 166 единиц спецтехники. Дополнительно после ночной пересменки к уборке подключатся еще более 150 снегоуборочных машин.