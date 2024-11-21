DOGMA предложила альтернативу ипотечным программам

Также компания DOGMA разработала программу рассрочки для будущих родителей. Предложение действует для всех пар, которые ожидают рождения ребенка, но пока не подходят под условия семейной ипотеки и не успели воспользоваться льготными программами с 23 декабря 2023 г. По условиям рассрочки для будущих родителей, первоначальный взнос составит 20,1% от стоимости жилья, а ежемесячные платежи, которые рассчитываются на 8 месяцев, будут равны платежу по семейной ипотеке со ставкой 6%. После рождения ребенка остаток суммы по договору рассрочки будет переоформлен в семейную ипотеку на условиях, которые будут действовать в банках на момент подачи заявки.