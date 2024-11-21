DOGMA предложила альтернативу ипотечным программам

Posted 21 ноября, 03:54
Published 21 ноября, 03:54
Modified 21 ноября, 03:56
Updated 21 ноября, 03:56
Как это работает? Вы выбираете подходящую планировку в семейном квартале «Снегири». Вместе с менеджером отдела продаж определяете комфортные условия рассрочки. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 15% от общей стоимости жилья, а фиксированные ежемесячные платежи — 20 000 рублей. Оставшуюся сумму необходимо внести через 24 месяца, но не позднее 31 марта 2027 года. При увеличении первоначального взноса до 40% и выше от стоимости квартиры, рассрочка предоставляется до конца строительства объекта.
Также компания DOGMA разработала программу рассрочки для будущих родителей. Предложение действует для всех пар, которые ожидают рождения ребенка, но пока не подходят под условия семейной ипотеки и не успели воспользоваться льготными программами с 23 декабря 2023 г. По условиям рассрочки для будущих родителей, первоначальный взнос составит 20,1% от стоимости жилья, а ежемесячные платежи, которые рассчитываются на 8 месяцев, будут равны платежу по семейной ипотеке со ставкой 6%. После рождения ребенка остаток суммы по договору рассрочки будет переоформлен в семейную ипотеку на условиях, которые будут действовать в банках на момент подачи заявки.
Программы рассрочки имеют ряд преимуществ. Во-первых, это минимальный пакет документов. Для оформления рассрочки потребуется только паспорт, нотариально заверенное согласие супруга или супруги на покупку квартиры (если это необходимо по условиям сделки) и страхование жизни. По программе рассрочки для будущих родителей необходимо предоставить справку о постановке на учет по беременности. Во-вторых, не нужно переживать из-за высоких или меняющихся процентных ставок. При этом у покупателей остается возможность перехода с рассрочки на ипотеку.
Стоит отметить, что по указанным программам можно купить любую квартиру семейного квартала «Снегири», в том числе и жилье с отделкой. Поэтому после ввода дома и получения ключей можно переехать в квартиру.
«Наши программы рассрочки помогут решить квартирный вопрос в разных жизненных обстоятельствах. Например, они подойдут тем, кто планирует продажу имеющейся недвижимости, кому сложно официально подтвердить уровень доходов, а также покупателям, которые ожидают пополнение в семье — рассказала Людмила Зайченко, коммерческий директор федеральной девелоперской компании DOGMA. — Мы стремимся создавать гибкие условия, чтобы сделать покупку жилья доступной и комфортной для наших клиентов».
Более подробно о программах рассрочки можно узнать в офисе продаж DOGMA на пересечении ул. Светловская и Архиепископа Сильвестра или по телефону: +7(3812) 43 2772.
Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской, Калужской и Омской областях. За 13 лет успешной работы компания построила 1,7 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 9 масштабных объектов в четырех регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.
Застройщик — ООО Специализированный застройщик «ДОГМА-ОМСК». Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Предложение действует до 30.12.2024 г. и не является публичной офертой. В рамках настоящего материала под переходом на семейную ипотеку подразумевается выплата застройщику остатка стоимости приобретенной в рассрочку квартиры за счет средств ипотечного кредитования, полученного приобретателем после рождения ребенка, в рамках государственной программы льготного кредитования «Семейная ипотека». Ипотечное кредитование предоставляется на условиях, определяемых кредитной организацией, которая вправе отказать приобретателю в предоставлении кредита.