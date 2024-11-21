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Posted 21 ноября, 07:09

Published 21 ноября, 07:09

Modified 21 ноября, 14:37

Updated 21 ноября, 14:37

Омский фитнес-тренер показала топ самых эффективных упражнений на ягодицы

«Будет попа, как орех»: показываем топ самых эффективных упражнений на ягодицы

21 ноября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney.

Омский фитнес-тренер показала топ самых эффективных упражнений на ягодицы

Омский фитнес-тренер Анастасия Ползикова рассказала о лучших упражнениях на мышцы ягодиц и самые частые заблуждения новичков.

Строение ягодичных мышц

Ягодичные мышцы всегда задействованы в нашем образе жизни. Генетика определяет форму ягодиц, и у всех людей она разная. Однако можно повлиять на форму нашей попы с помощью упражнений.

Ягодичные мышцы являются одной из самых сильных и крупных мышечных групп в организме человека. Они состоят из трех парных мышц: большая — отвечает за объем, средняя — придает округлость бедрам, малая — позволяет получить больший объем в верхней части попы.

«Мне бы только попу накачать»

По словам Анастасии Ползиковой, это распространенный миф, который придумали фитнес-блогеры для привлечения людей. На самом деле даже изолирующие упражнения (направлены на проработку одной конкретной мышцы) будут включать заднюю и переднюю поверхность бедра.

«Нужно пробовать арсенал разных упражнений, чтобы понять, какие подходят именно тебе. Когда я еще не работала тренером, все говорили мне: „приседай, и будут ягодицы, как орех“. И я действительно много приседала со штангой, но чувствовала работу только передних мышц. Оказалось, из-за особенностей строения это упражнение оказалось не слишком эффективным для моих ягодиц. Важно помнить, что организм — единая система, и работа только с одной мышечной группой может привести к дисбалансу. Тело нужно развивать пропорционально и грамотно», — подчеркнула Ползикова.

Лучшие упражнения для ягодиц

Румынская тяга

Видео: gorod55.ru. Румынская тяга

Упражнение можно выполнять как с гантелями, так и со штангой.

  • Встаньте ровно, поставьте стопы на ширину таза, пресс нап­ря­гите;
  • Возьми­те ган­те­ли, расположите руки вдоль туловища ладонями к себе и удер­жи­вай­те гантели у бе­дер. Поднимите грудную клетку, выпрямите спину;
  • Начните движение с отведения таза назад, затем наклоняйтесь, про­водя ган­те­ли око­ло пе­ред­ней поверхности бед­ра до уров­ня немного ни­же ко­леней. В нижней точке спина должна быть почти параллельна полу;
  • Медленно выпрямляйте корпус, возвращаясь в исходное положение.

Не забывайте, что на вдохе опускаетесь, на выдохе — поднимаетесь.

Ягодичный мост

Видео: gorod55.ru. Ягодичный мост
  • Установите гриф в тренажере на высоте скамьи и повесьте нужное количество блинов;
  • Скамью расположите так, чтобы при выполнении упражнения лопатки были расположены на скамье, а гриф — на уровне тазобедренных костей;
  • Примите положение «мостик» — лопатки на скамье, ноги на ширине плеч на полу. Корпус и бедра расположены параллельно полу, а голень перпендикулярно ему;
  • Снимите гриф с опор и опустите таз вниз на полную амплитуду движения;
  • Сделайте вдох и на выдохе поднимите таз до уровня, когда бедро становится параллельно полу. Сделайте статическое напряжение на 1-2 счета.

Болгарские приседания

Видео: gorod55.ru. Болгарские приседания
  • Встаньте спиной к скамейке или другому похожему возвышению. Поставьте на нее ногу так, чтобы бедро и голень образовывали угол 90 градусов;
  • Распределите массу тела между двумя ногами (70% веса должно быть на опорной ноге);
  • Наклоняя корпус, сгибайте ноги в коленях и возвращайтесь в исходное положение. Задняя нога не должна касаться пола.

Обратный жим ногами

Видео: gorod55.ru. Обратный жим ногами
  • Расположите скамью перпендикулярно грифу тренажера и примите исходное положение — лежа на животе;
  • Поднимите согнутые в коленях ноги наверх и упритесь серединой стопы в гриф штанги, так, чтобы бедра располагались по обе стороны скамьи, а стопы находились на одной параллели с ягодицами;
  • На выдохе, силой ягодичной мышцы, выжмите гриф вверх, сохраняя прямой угол между задней поверхностью бедра и голенью. На вдохе верните ноги в исходное положение;
  • Во время движения старайтесь максимально прижимать таз к поверхности скамьи.

Разгибание бедра в кроссовере

Видео: gorod55.ru. Разгибание бедра в кроссовере
  • Встаньте прямо, заранее прикрепив манжету тренажера на щиколотку;
  • Отведите одну ногу назад за счет ягодичных мышц. При этом держите корпус стабильно, не допуская движения в поясничном отделе;
  • Зафиксируйте эту позу на секунду, как можно сильнее напрягая ягодичные мышцы;
  • Вернитесь в исходное положение и повторите. Выполнив подход для одной ноги, без паузы повторите упражнение для другой.

Важность восстановления

По словам фитнес-тренера, первый визуальный эффект будет спустя 4 месяца регулярных тренировок. За это время мышцы придут в тонус. Для роста мышечной массы потребуется намного больше времени — не менее полутора лет.

«При этом нельзя забывать о восстановлении, оно играет огромную роль в достижении желаемых целей. Мышцы растут в моменты отдыха, загружать ягодичные мышцы достаточно в среднем раз в 3-5 дней. Необходимо соблюдать режим дня, достаточно спать, минимзировать стрессы, следить за питанием. Без правильного восстановления не будет роста и развития мышц», — добавила Ползикова.
Фото: Изображение Midjourney

В питании нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Белок — основной материал для строительства мышц, тем кто хочет нарастить мышечную массу, нужно делать упор на него. Желающим похудеть нужно тратить больше энергии, чем они потребляют с едой.

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