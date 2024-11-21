«Будет попа, как орех»: показываем топ самых эффективных упражнений на ягодицы

В питании нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Белок — основной материал для строительства мышц, тем кто хочет нарастить мышечную массу, нужно делать упор на него. Желающим похудеть нужно тратить больше энергии, чем они потребляют с едой.