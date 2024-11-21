«Будет попа, как орех»: показываем топ самых эффективных упражнений на ягодицы

Posted 21 ноября, 07:09
Published 21 ноября, 07:09
Modified 21 ноября, 14:37
Updated 21 ноября, 14:37
Ягодичные мышцы всегда задействованы в нашем образе жизни. Генетика определяет форму ягодиц, и у всех людей она разная. Однако можно повлиять на форму нашей попы с помощью упражнений.
Ягодичные мышцы являются одной из самых сильных и крупных мышечных групп в организме человека. Они состоят из трех парных мышц: большая — отвечает за объем, средняя — придает округлость бедрам, малая — позволяет получить больший объем в верхней части попы.
По словам Анастасии Ползиковой, это распространенный миф, который придумали фитнес-блогеры для привлечения людей. На самом деле даже изолирующие упражнения (направлены на проработку одной конкретной мышцы) будут включать заднюю и переднюю поверхность бедра.
«Нужно пробовать арсенал разных упражнений, чтобы понять, какие подходят именно тебе. Когда я еще не работала тренером, все говорили мне: „приседай, и будут ягодицы, как орех“. И я действительно много приседала со штангой, но чувствовала работу только передних мышц. Оказалось, из-за особенностей строения это упражнение оказалось не слишком эффективным для моих ягодиц. Важно помнить, что организм — единая система, и работа только с одной мышечной группой может привести к дисбалансу. Тело нужно развивать пропорционально и грамотно», — подчеркнула Ползикова.
Упражнение можно выполнять как с гантелями, так и со штангой.
Не забывайте, что на вдохе опускаетесь, на выдохе — поднимаетесь.
По словам фитнес-тренера, первый визуальный эффект будет спустя 4 месяца регулярных тренировок. За это время мышцы придут в тонус. Для роста мышечной массы потребуется намного больше времени — не менее полутора лет.
«При этом нельзя забывать о восстановлении, оно играет огромную роль в достижении желаемых целей. Мышцы растут в моменты отдыха, загружать ягодичные мышцы достаточно в среднем раз в 3-5 дней. Необходимо соблюдать режим дня, достаточно спать, минимзировать стрессы, следить за питанием. Без правильного восстановления не будет роста и развития мышц», — добавила Ползикова.
В питании нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Белок — основной материал для строительства мышц, тем кто хочет нарастить мышечную массу, нужно делать упор на него. Желающим похудеть нужно тратить больше энергии, чем они потребляют с едой.